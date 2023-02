Depuis qu’il a battu le record de Kareem Abdul-Jabbar et qu’il est désormais le meilleur scoreur de l’histoire de la ligue, LeBron James n’a plus foulé de parquet en NBA. Les Lakers indiquent qu’il est blessé à la cheville, mais le King semble bien utiliser ses avantages de roi, à savoir aller mater le Super Bowl en direct depuis Phoenix. Faudrait peut-être lui rappeler que les Playoffs sont encore loin au classement.

Une nuit pour l’histoire, et depuis plus rien. Le dernier match de LeBron James, c’était face au Thunder, le 8 février dernier. Touché au niveau de la cheville, il n’a pas participé aux autres rencontres des Purple and Gold. Sans lui, une victoire du côté de Golden State, mais surtout deux défaites face au Bucks et aux Blazers.

Une situation qui peut légitimement faire grincer des dents certains fans de La La Land, puisque le King a été aperçu du côté de Phoenix dimanche pour mater Patrick Mahomes et les Chiefs s’attribuer le titre de NFL lors du Super Bowl. Chacun se mêle de ses propres oignons hein, mais quand on est le leader d’une équipe qui a grandes ambitions sur le papier et qui n’est qu’à la porte du Play-in mi-février, faut peut-être y mettre un peu du sien.

Un retour rapide serait d’autant plus important puisque les Lakers n’ont pas un calendrier facile. Attendez, on la refait : c’est carrément un no man’s land. Pelicans puis Warriors à la maison, avant de s’envoler pour trois matchs à l’extérieur chez les Grizzlies, les Mavericks et le Thunder. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, l’erreur semble désormais impossible pour continuer à croire à une qualification directe aux Playoffs. Sans Bronbron pour guider les troupes, l’équipe de Darvin Ham va certainement en suer un max à chaque match.

Darvin Ham said LeBron James should be available for Lakers vs New Orleans on Wednesday — Brad Turner (@BA_Turner) February 14, 2023

La gravité de sa blessure l’autorise quand même à aller mater le Super Bowl, et il est annoncé comme disponible pour la réception de NOLA. Il faut que le déclic collectif se produise rapidement, car comme expliqué ci-dessus la marge se réduit jour après jour. On n’ira pas jusqu’à dire que le King avait la flemme, mais il faut se ressaisir vite.

