L’arrière des Wizards vient de franchir cette nuit la barre des 15 000 points en NBA. Dans une saison compliquée pour Washington, Bradley Beal a même l’occasion de faire péter le record de points de la franchise.

Ça brille comme ça peut dans la capitale. Aux Wizards, Bradley Beal a franchi cette nuit la barre des 15 000 points en carrière. Cela s’est produit dans un défaite face aux Warriors , durant laquelle lui et son acolyte letton Kristaps Porzingis n’auront rien pu faire de plus face aux Guerriers. Beal, 33 points sur ce match, a franchit ce cap après un lay-up en début de 4è quart temps. Un lay-up de plus pour essayer de porter les Wizards sur son dos, comme il a l’habitude de le faire depuis maintenant… plus de dix ans. Aujourd’hui aux portes du play-in, on imagine mal Washington espérer quelque chose cette saison, si ce n’est entrer en Playoffs par la petite porte avant de s’en faire sortir de manière insolente par les premiers de l’Est. Comme d’habitude en somme. En effet, durant cette décennie les Magiciens ont craqué cinq fois la postseason, sans jamais toutefois aller plus loin que la demi-finale de conférence.

Bradley Beal gets career point No. 15,000 👏 He’s averaging 22.1 points per game. 🎥 @NBA pic.twitter.com/ykQB8tNYUl — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 14, 2023

A l’image des Lakers, dont la saison peut se résumer pour l’instant au record de points de LeBron James, les deux fans des Wizards en France attendent peut-être qu’un autre record soit battu : celui du nombre de points établi par un joueur à Washington. Aujourd’hui, c’est Elvin Hayes qui possède ce titre, avec 15 551 unités enregistrés. Bradley Beal, qui tourne à 22 points par match en carrière, pourrait décemment aller chercher ce record d’ici la fin de l’année. Ou peut-être que ces deux fans attendent juste qu’on délivre enfin leur franchise de l’enfer du milieu de peloton.