Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1994, quand Dikembe Mutombo et les Nuggets choquaient la planète NBA

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : SuperSonics – Nuggets, 7 mai 1994, Game 5 du premier tour des Playoffs

C’est aujourd’hui encore l’une des séries les plus improbables de l’histoire des Playoffs. En 1994, les SuperSonics de Gary Payton et Shawn Kemp terminent au sommet de l’Ouest avec 63 succès en saison régulière, et affrontent ainsi le huitième de la conférence au premier tour, à savoir les Nuggets de Dikembe Mutombo. Personne ou presque n’imagine Denver poser des problèmes à Seattle. Et durant les deux premiers matchs de la série, pas de sushi, la logique est respectée avec deux victoires assez easy pour la bande à papa. Mais dans le Colorado, tout bascule. Les Nuggets, portés notamment par la montagne Mutombo, parviennent à égaliser en remportant leurs deux rencontres à la maison, avant de revenir dans la Cité Émeraude pour tenter de choquer le monde lors d’un Game 5 décisif. La suite, vous la connaissez sans doute…

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !