La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : des dons estimés à 5,5 millions de dollars, des précisions sur le plan de reprise potentiel

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# 5,5 millions de dollars de dons au total

Depuis le début de la pandémie, on vous informe régulièrement des dons réalisés par les joueurs NBA dans la lutte contre le COVID-19. Si l’on en croit Yahoo Sports, ils sont 97 joueurs au total à avoir apporté leur soutien à des organismes à but non lucratif et avec l’aide de la NBPA Foundation, ces dons représenteraient un total de 5,5 millions de dollars. Belle solidarité.

# La NBA soutient une étude de la Mayo Clinic

La lutte contre le coronavirus se poursuit et dans cette bataille, la NBA a décidé de s’investir dans une étude de la fameuse Mayo Clinic, située dans le Minnesota et considérée comme une véritable référence sur le plan international. D’après Shams Charania de The Athletic, cette étude est axée sur les anticorps des personnes ayant guéri du COVID-19 (comme certains joueurs NBA), à travers des tests sérologiques. L’objectif ? Avoir une meilleure connaissance de la prévalence du virus (au sein des joueurs et des membres du staff dans notre cas) et ainsi avancer dans le développement d’un vaccin.

Sources: The NBA and its players are supporting a Mayo Clinic study for antibodies using serology testing (blood draw) to better understand prevalence of coronavirus among players and staff and promote long-term efforts to develop vaccine. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2020

# Selon Joe Tsai, « il y a une différence d’opinion » entre les proprios concernant une reprise

Si dans l’ensemble la NBA souhaite reprendre la saison, certains proprios seraient plus chauds que d’autres. Récemment, celui des Nets Joe Tsai s’est exprimé lors d’un séminaire virtuel et a indiqué que la volonté des proprios de reprendre dépendait souvent des enjeux de l’équipe en question (via NetsDaily).

« La réalité, c’est que chacun essaye toujours de trouver des solutions avec l’espoir de peut-être pouvoir rouvrir la saison parce que… pensez un peu à ça : les Lakers et les Bucks, ils étaient premiers au moment où la saison fut suspendue. Ils ont une chance de jouer le titre. Forcément, ils veulent jouer. Les joueurs veulent jouer. Les proprios veulent qu’ils jouent. Et puis, il y a les autres équipes. Si vous êtes à la 28è place, peut-être que cette saison n’est pas si importante. Donc il y a une différence d’opinion entre les propriétaires. »

# Des précisions concernant le plan de reprise potentiel

Un retour de la saison NBA n’est pas encore d’actualité, mais Shams Charania de The Athletic a apporté quelques précisions concernant le protocole potentiel d’une reprise. Alors que Walt Disney Resort et Las Vegas sont les deux destinations privilégiées aujourd’hui pour reprendre la saison, Shams a indiqué qu’il y aurait deux vagues de tests pour les joueurs et toutes les personnes impliquées, avec 14 jours de quarantaine entre les deux. Ce n’est qu’ensuite qu’un camp d’entraînement de deux semaines pourra se dérouler pour tous ceux qui sont négatifs. Comme l’indique Charania, « cela suppose des tests suffisants et rapides, et des accords entre la ligue et l’union des joueurs ». Enfin, le journaliste de The Athletic a également précisé que la Maison Blanche viendrait en soutien à la NBA dans sa volonté de reprendre.