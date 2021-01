Tim Donaghy entame sa nouvelle vie : l’ancien arbitre le plus vendu de la NBA se lance dans le catch, et fait déjà polémique

On vient d’assister à un comeback plutôt inattendu. Et pour cause, c’est l’ancien arbitre NBA véreux, Tim Donaghy, qui vient de reprendre le fil de sa carrière d’homme de loi au sein d’une ligue de catch américaine. Point positif : il est désormais payé pour jouer la comédie !

Arbitre aux treize saisons en NBA avant sa descente aux enfers à la suite de son inculpation en 2007 pour trucages de différents matchs sur lesquels il officiait et pariait, Tim Donaghy n’est plus spécialement en odeur de sainteté aux États-Unis. À sa sortie de prison fin 2009, après une grosse quinzaine de mois à l’ombre, de quoi donner le temps de réfléchir à sa reconversion, on n’avait qu’assez peu entendu parler du natif de Pennsylvanie malgré quelques apparitions par-ci par-là et quelques problèmes judiciaires supplémentaires. Tim avait tout de même balancé pas mal de choses sur la culture de l’arbitrage NBA et notamment les matchs truqués à des fins financières. Et aujourd’hui, voilà qu’il ressurgit. En effet, Donaghy a enfilé à nouveau son costume préféré, celui d’arbitre de bandit pour officier au sifflet lors du « Caribbean Strap Match » entre Richard Holliday et Savio Vega organisé par la Major League Wrestling, fédération de catch américaine. Ne nous demandez pas quel est le contexte ayant pu permettre cette association complètement folle, il vaut sans doute mieux ne pas le savoir. Toujours est-il que le plus gros pourri du corps arbitral s’est rappelé au bon souvenir des fans de la NBA (coucou les Kings) en faisant ce qu’il sait faire de mieux : changer le cours d’une rencontre sportive.

Lors de ce combat, ce fameux « Caribbean Strap », les deux lutteurs étaient en fait liés par une sangle de cuir. Pour l’emporter, l’objectif est très simple : toucher avant son adversaire les quatre coins du ring. L’un des deux concurrents, Savio Vega, a touché trois des quatre coins et allait donc remporter le combat. Dans un scénario pas du tout préparé à l’avance, notre grand ami, M. Donaghy, est alors entré en jeu. L’arbitre s’est placé dans le dernier coin et a empêché Vega de conclure son combat. Bien sûr, c’est finalement l’outsider Holliday qui l’a emporté au terme de cette opposition au scénario rocambolesque, nous offrant un grand moment de télévision par la suite. Donaghy, toujours aussi peu scrupuleux, peut enfin laisser sa réelle facette s’épanouir dans son travail, sans avoir à se cacher. En voilà une belle ligue sportive et une reconversion réussie !

« Je pense que les fans vont découvrir que je fais partie du show, en ne sachant pas ce que je vais faire pour aider un type ou un autre. Je pense donc qu’il y aura toujours cet état d’esprit selon lequel je vais aider quelqu’un de façon légale ou illégale pour lui donner la victoire. Tout cela fait partie du bagage que je dois porter avec moi pour toujours depuis mon histoire en NBA. » – Tim Donaghy au terme de son premier combat et à propos de son avenir en tant qu’arbitre/acteur de catch

On ne s’attendait pas du tout à voir le nom de Tim Donaghy ressurgir et encore moins de cette manière. Pas spécialement gêné par son passé pas très glorieux, l’ancien truqueur professionnel s’en vante presque et se voit désormais offrir un nouvel emploi grâce à ses exploits. Et ben, chapeau l’artiste et bon vent, loin du monde du basket !

Source texte : NBCSports.com