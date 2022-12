Jeudi oblige, le programme NBA est toujours un peu plus réduit mais on trouve quand même de quoi se mettre bien, en particulier si on aime le Tennessee.

# LE PROGRAMME

2h : Rockets – Heat

2h : Grizzlies – Bucks

3h : Jazz – Pelicans (beIN Sports 4)

4h30 : Clippers – Suns

# À NE PAS MANQUER

Quiconque ne dira pas Grizzlies-Bucks est fan d’une des autres équipes qui joue ce soir. Les dauphins de chaque conférence qui se retrouvent à Memphis, c’est tout simplement ce qui nous fait rêver, d’autant que Ja Morant devrait être en tenue pour faire face à Giannis Antetokounmpo dans un duel MVPesque. L’occasion pour les uns et les autres de continuer à envoyer des messages à la concurrence. Milwaukee vient de dérouler contre le champion Warriors et aller taper les Grizzlies sur leur parquet confirmerait leur belle montée en puissance.

Côté Oursons, on reste sur 6 victoires de rang et le plus impressionnant c’est que la franchise n’est toujours pas au complet, vu que Desmond Bane squatte l’infirmerie depuis quelques semaines déjà, sans oublier quelques petits bobos pour Ja Morant et le fait que la franchise surveille la santé Jaren Jackson Jr de près. C’est dire la profondeur de l’effectif de Memphis et sa capacité à s’adapter aux coups du sort.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT