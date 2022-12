Blessé cette semaine à l’entraînement, Maxi Kleber devrait rejoindre l’infirmerie de Dallas pour un moment. L’intérieur allemand s’est déchiré l’ischio-jambier droit. Gros coup dur pour Dallas !

La tuile, tout simplement ! Cadre du groupe de Jason Kidd, Maxi Kleber devrait rester sur la touche pour une durée encore indéterminée. La faute à quoi ? Une déchirure de l’ischio-jambier survenue ce mardi à l’entraînement des Mavs nous apprend Tim MacMahon d’ESPN. La franchise n’a d’ailleurs pas souhaité donner de date de retour dans son communiqué officiel. La question se posant notamment de savoir si le joueur serait opéré ou pas.

Mavs’ PF/C Maxi Kleber is out indefinitely after tearing his right hamstring during Tuesday’s practice, the team announced. Major loss for Mavs, especially on the defensive end. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 15, 2022

Maxi Kleber cette saison c’est quoi ? 6,2 points, 3,5 rebonds en 26 minutes avec la second unit texane mais c’est surtout un joueur de devoir, expérimenté, l’un des plus anciens du vestiaire (seuls Finney-Smith et Dwight Powell ont plus d’ancienneté à Dallas), qui se donne à fond en défense et qui peut lâcher des gros tirs du parking pour débloquer une situation compliquée. Il est d’ailleurs souvent présent sur le terrain en fin de match pour faire pencher la décision en faveur des Mavs. C’est clairement une épine dans le pied de Jason Kidd, qui va devoir revoir ses rotations sachant que c’est pas Christian Wood qui va combler les brèches derrière à la place de l’Allemand, loin de là. Cette saison, Dallas a un bilan de 1 victoire et 5 défaites quand le compatriote de Dirk est absent.

Maxi Kleber rejoint l’infirmerie pour une durée indéterminée et c’est Dallas qui perd l’un de ses soldats les plus précieux. Vraiment pas une bonne nouvelle pour les Mavs…

Source texte : Tim MacMahon / ESPN