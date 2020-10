Elton Brand aurait été prolongé en douce par les Sixers : deux ans de plus pour le nouvel assistant de Daryl Morey

Si les Sixers ont récemment fait l’actu à travers l’arrivée de Daryl Morey, ils auraient également prolongé leur manager général Elton Brand, même si rien n’a été annoncé publiquement. L’ancien intérieur serait désormais sous contrat jusqu’en 2023.

C’est le genre de nouvelle qui a failli nous passer sous le nez suite à l’arrivée surprise de Daryl Morey mais heureusement, le Philadelphia Inquirer est là pour nous informer. Le manager général Elton Brand, à qui il restait un an de contrat, aurait été prolongé deux saisons supplémentaires malgré le recrutement de l’ancien dirigeant des Rockets. Cela peut surprendre mais Brand va bien garder son rôle de GM pour les années à venir. Ceci étant dit, si l’intitulé de son poste ne change pas, Elton va probablement perdre certaines responsabilités après le recrutement de Morey, qui aura le pouvoir chez les Sixers en matière de prise de décision. Bien entendu, ils travailleront ensemble ainsi qu’avec le nouveau coach Doc Rivers pour essayer de relancer le Process après une campagne très décevante, mais Philadelphie est désormais le nouveau laboratoire de Daryl et on a hâte de voir ce que ça peut donner. Car l’équipe montée par Elton Brand est diamétralement opposée à celle des Rockets en 2019-20. Les Sixers ont joué avec des grands et notamment le duo Joel Embiid – Ben Simmons, et ont connu pas mal de problèmes de spacing. Du côté de Houston, Morey et Mike D’Antoni ont poussé le small ball à fond en se basant sur les qualités du tandem James Harden – Russell Westbrook à l’arrière, avec évidemment une dose élevée de 3-points. Pas du tout le même délire.

Arrivé sur le poste de manager général il y a deux ans, Elton Brand a connu des hauts et des bas depuis sa prise de fonction, et les fans des Sixers ont probablement un avis très mitigé sur le bonhomme aujourd’hui. Après la solide saison 2018-19, où la franchise de Philly est passée à quelques rebonds d’une potentielle Finale de Conférence Est, Brand n’a pas réussi à faire les bons choix pour permettre aux Sixers de franchir un cap, bien au contraire. L’énorme prolongation de contrat de Tobias Harris, le départ de Jimmy Butler, la signature d’Al Horford, voilà les principaux dossiers sensibles qui restent accrochés au bilan du manager général de Philadelphie. Le résultat, c’est une saison régulière avec une petite sixième place à l’Est, suivie d’un gros coup de balai au premier tour des Playoffs face aux Celtics. Un sweep qui a notamment provoqué le licenciement de Brett Brown et donc l’arrivée de Doc Rivers. À voir désormais combien de temps Elton restera dans cette position « d’assistant » de Daryl Morey. S’il semble prêt aujourd’hui à prendre un rôle moins important au sein des Sixers, il voudra peut-être un jour retrouver les clés d’une franchise, avec la possibilité d’avoir le dernier mot sur les décisions.

Elton Brand restera donc à Philly en tant que manager général pour les années à venir, mais avec des responsabilités moins élevées que lors des dernières saisons. Place désormais au show Morey, voilà qui promet.

Source texte : The Philadelphia Inquirer