Mike D’Antoni débarque à son tour chez les Nets : c’est officiel, les Brooklyn Suns sont prêts !

Vous étiez fan des Suns version run-and-gun dans les années 2000 ? La nouvelle du jour devrait vous plaire. Après avoir quitté les Rockets, Mike D’Antoni va rejoindre le staff de Steve Nash à Brooklyn, déjà composé d’un certain Amar’e Stoudemire. Boum !

Il ne manque plus que Shawn Marion et notre Boris Diaw national pour être au complet. Blague à part, on vient donc d’apprendre ce vendredi qu’un nouveau membre de la fameuse équipe des Suns version Seven Seconds or Less va rejoindre les Nets. Et on ne parle pas de n’importe qui puisqu’il s’agit de Mike D’Antoni. Le coach de Phoenix entre 2003 et 2008 aurait effectivement décidé de retrouver son ancien meneur MVP du côté de Brooklyn pour prendre un rôle d’assistant coach. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news. On ne verra donc pas MDA dans un vrai poste de head coach à partir de la saison prochaine mais il va pouvoir apporter sa grande expérience à Nash, qui est un rookie dans le domaine. Si les dirigeants des Nets ne doutent pas du QI basket et de l’intelligence émotionnelle de Stevie, ils ont quand même voulu l’entourer avec du lourd. Outre D’Antoni, la franchise de Brooklyn va également engager Ime Udoka, assistant de longue date chez les Spurs de Gregg Popovich et présent dans le staff de Brett Brown aux Sixers la saison passée. On a retrouvé son nom à plusieurs reprises pour prendre un poste de head coach récemment, ce qui montre qu’il a plutôt la cote à travers la Grande Ligue. Et à tout ça, il faut évidemment rajouter le nom de Jacque Vaughn, entraîneur intérimaire des Nets après le départ de Kenny Atkinson en mars dernier et auteur d’un bon boulot dans la bulle d’Orlando.

Mike D’Antoni and Ime Udoka are finalizing deals to become assistant coaches under Steve Nash with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. Together, D’Antoni and Nash were the architects of the Seven Seconds or Less Offense with the Phoenix Suns in the mid-2000’s. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2020

Pas mal comme staff non ? En même temps, il faut du beau monde pour gérer la machine Brooklyn, destinée à devenir l’un des poids lourds de la Conférence Est en 2021. Kevin Durant va revenir de sa rupture du tendon d’Achille, il sera accompagné par le meneur All-Star Kyrie Irving, et il y a du beau monde à côté avec Caris LeVert, Spencer Dinwiddie & Cie. Les ambitions sont clairement affichées : Brooklyn veut se mêler à la course au titre le plus vite possible. La pression sera forcément sur les épaules de Nash et ses assistants, qui devront trouver la bonne formule pour faire fonctionner autant de talents. Avec des cerveaux comme ceux de Steve et MDA, on peut s’attendre à voir une équipe de Brooklyn créative offensivement dans le but de maximiser le très gros potentiel de l’équipe. En tout cas, ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que ça va faire quelque chose de voir Nash, D’Antoni et Stoudemire ensemble sur le banc des Nets, comme au bon vieux temps quand ces trois-là faisaient de Phoenix l’équipe la plus fun de la NBA. Si ça se trouve, Steve et STAT vont rechausser les sneakers pour lâcher du pick & roll à gogo aux côtés d’Uncle Drew et KD.

On va les appeler les Brooklyn Suns ou les Phoenix Nets l’année prochaine, au choix. La franchise de New York vient de blinder son coaching staff et il sera très intéressant de voir comment tout ça va se traduire sur les parquets. Brooklyn Go Hard !

Source texte : ESPN