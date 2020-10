Flashback : quand Rajon Rondo distribuait 24 caviars au TD Garden avec un triple-double en prime

Il y a tout juste dix ans, Rajon Rondo n’imaginait sans doute pas qu’il deviendrait à nouveau champion avec LeBron James aux Lakers. Il y a tout juste dix ans, Rajon Rondo était probablement aussi parmi ce qu’il se faisait de mieux au poste 1 dans la Ligue. Aujourd’hui, on monte dans la DeLorean direction le 30 octobre 2010 au TD Garden, où le récent champion NBA a donné une leçon de jeu aux Knicks avec 24 assists au compteur.

Il fut un temps où l’ami Playoffs Rondo était plus qu’une option dans la rotation de Franck Vogel sous le maillot des Lakers. Une époque à laquelle le numéro 9 des Celtics était l’un des maitres à jouer les plus cotés de la Ligue, et où sa tunique était la plus vendue de la NBA derrière LeBron James et Kobe Bryant. Rien que ça. Allez pour les petits jeunes ou pour ceux qui ont hiberné quelques années à la fin des années 2000 et au début des années 2010, on vous parle d’une des performances les plus folle du double R. Il y a tout juste 10 ans, les Celtics du Big Four Rondo, Allen, Pierce, Garnett et d’un Shaq en fin de carrière, affrontaient les Knicks d’Amar’e Stoudemire and co. Deux ans après leur titre en 2008, les hommes en verts étaient alors encore clairement dans ce qu’il se faisait de mieux, et les fans chanceux de Boston qui sont venus voir leurs stars ce soir-là ont pu déguster un plat inoubliable dont le chef Rajon a le secret.

Au menu : une victoire 105-101 avec 24 passes décisives pour l’homme au bandeau à l’envers, et en supplément 10 points et 10 rebonds pour former un joli triple-double bien rempli. Une performance qui fait rentrer le Mister Triple-Double de l’époque dans la légende puisqu’il devient le deuxième joueur de l’histoire à empiler au moins 24 passes avec un triple-double, après Isiah Thomas. De la passe aveugle pour Shaq, de la passe à terre en contre-attaque, toute la panoplie du distributeur de cadeaux est de sortie, pour le plus grand plaisir de ses partenaires. A l’époque, Rajon Rondo signe même la deuxième meilleure performance de l’histoire des Celtics à la passe, derrière le grand Bob Cousy qui en avait calé 28, c’est pour dire. Une rencontre historique pour RR, même si lors d’un match avec les Kings, en 2017, il a battu son record de passes D en délivrant 25 assists et en montrant encore une fois que quand il s’agit de faire arriver le petit ballon orange pile dans les mains de ses partenaires, vous pouvez compter sur tonton.

24 passes dans un triple-double : même dans une ère actuelle où les statistiques sont de plus en plus folles, on est obligé de saluer la performance de Rajon Rondo qui remonte à il y a dix ans. On comprend pourquoi ce petit gars d’1,85 m a encore autant la cote, même à 34 ans.