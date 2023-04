Programme NBA : les Kings dans l’enfer du Chase Center, rendez-vous à 4h du matin

On remet le couvert cette nuit avec trois nouveaux matchs de Playoffs ! Trois séries, trois matchs à enjeu… et des favoris déjà dos au mur alors qu’ils ont fait meilleure figure sur toute la régulière.

Le programme :

1h30 : Nets – Sixers (Game 3 ; 0-2). En direct et en VF sur BeIN Sports 3

4h : Warriors – Kings (Game 3 ; 0-2)

4h30 : Clippers – Suns (Game 3 ; 1-1)

La preview maison du Game 3 entre Nets et Sixers

Pas vraiment d’animosité, une série déjà portée à 2-0 et des Sixers au complet pour ce déplacement à Brooklyn. Cette nuit, l’on pourrait croire que rien ne nous attend. Que la messe est dite et que le genou d’Embiid sera au repos dès la fin du 3e quart-temps. Il n’en est rien. Préparez-vous au plus torride des affrontements. Non, en vrai, ça va sûrement faire 3 à 0 pour Philly, mais James Harden retourne au Barclays Center plus d’un an après avoir abandonné son public. Et rien que pour ça, le coup d’yeux en vaut la chandelle.

La preview maison du Game 3 entre Warriors et Kings

Match 3 cette nuit de cette série 100% californienne entre les Warriors et les Kings. Golden State joue (enfin) à la maison après avoir essuyé deux défaites à l’extérieur. La victoire est obligatoire sous peine d’avoir 100% de chance de sortir des Playoffs selon les stats. Mais les Warriors en sont-ils réellement capables sans Draymond Green sur le terrain ? Réponse à 4h dans l’enfer du Chase Center.

La preview maison du Game 3 entre Clippers et Suns

Vainqueurs des Clippers mardi soir à Phoenix, les Suns ont réussi à redresser la barre après un premier match pas à la hauteur des attentes. Mais désormais, Kevin Durant, Devin Booker et Cie doivent se déplacer à Los Angeles pour disputer deux matchs, en commençant par le Game 3 ce soir (4h30). L’objectif ? En prendre au moins un. Problème : Kawhi Leonard, qui reste sur six victoires en Game 3 de suite, a un autre plan en tête.

Trois matchs, deux au moins de disputés : autant d’occasions de se lever pour une nouvelle nuit qui s’annonce particulièrement intense et pleine de surprises !