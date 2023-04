Cette nuit les Nuggets ont battu les Wolves et mènent désormais 2-0 dans cette série du premier tour à l’Ouest. Bien que Jamal Murray et ses 40 points ont été importants, la performance de Nikola Jokic est également à mettre en avant. Pour son 50e match de Playoffs, le Joker a créé son propre club en devenant le premier joueur de l’histoire à tourner à 25 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne.

Mais quand va-t-il s’arrêter ? Depuis trois ans, Nikola Jokic fait dans l’associatif en NBA, en créant des clubs tous les matins. Après le 2000/1000/500 en saison régulière, voici donc le 25 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne après 50 matchs de Playoffs. Une première all-time. Eh oui, lorsqu’on compare avec les autres grands polyvalents de l’histoire de ce sport, Michael Jordan ne prenait pas 10 rebonds et LeBron non plus, Wilt Chamberlain ne faisait pas 10 passes, Larry Bird ne marquait “que” 21 points. Mais on le sait, le Joker n’est pas un pivot comme les autres. Bon au scoring c’est vrai, injouable parfois même, mais ce qui fait sa vraie force en tant que pivot c’est sa capacité à faire passer le jeu avant sa personne.

Nikola Jokic is the 1st player in NBA history to average 25 points, 10 rebounds and 5 assists through his first 50 career playoff games. He played his 50th career playoff game tonight. pic.twitter.com/7aWTyw97Ub — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2023

Cette nuit, Niko a presque rempli le quota de cette moyenne démesurée, à un rebond près, avec 27 points, 9 rebonds et 9 passes. Encore proche du triple-double, Nikola Jokic a su s’adapter à la prise à deux constante sur lui. Le Serbe va chercher les fautes intelligentes pour mettre ses points depuis la ligne des lancers et toujours dominer la raquette adverse. Cette adaptation a même fait exploser Rudy Gobert de colère (et il lui en faut peu actuellement), avant que le Frenchie soit calmé par… Kyle Anderson.

🏀 #NBAPlayoffs

😤 Quand Rudy Gobert s'emporte contre les arbitres et se fait calmer par… Kyle Anderson !#NBAextra pic.twitter.com/RKVdIoQc6E — NBAextra (@NBAextra) April 20, 2023

Encore une fois, Nikola Jokic marque l’histoire de la NBA. En course pour un threepeat historique pour le MVP, Niko commence à bien prendre ses marques en Playoffs et répond toujours présent, en avril comme en décembre.