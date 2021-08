Free Agency 2021 : Kawhi Leonard prolonge pour 4 ans et 176 millions aux Clippers, jackpot pour The Klaw et les fans de Lob City

C’est officiel, le gros dossier Kawhi Leonard est maintenant bouclé ! La star prolonge aux Clippers pour quatre ans, assurant à la franchise de Los Angeles de jouer les premiers rôles pendant plusieurs années. Grosse preuve de confiance mais décision logique, reste à valider tout ça par un titre, « y’a plus qu’à ! »

S’il avait décliné sa player option juste avant le début de la Free Agency, la prolongation de Kawhi Leonard ne faisait depuis quelques jours plus de doute. Chris Haynes, de Yahoo! Sports, avait sorti l’info et désormais on connaît donc les précisions sur le contrat qui va lier Kawhi Leonard aux Clippers. L’info est sortie hier soir via l’inévitable Shams Charania de The Athletic (si ce n’est pas l’un, c’est l’autre de toute façon), Kawhi a signé une prolongation de 176,3 millions de dollars sur quatre ans avec les Los Angeles Clippers, et l’ailier s’assure même un peu de flexibilité avec une player option sur sa dernière année en 2024-25. Malgré sa blessure qui l’écartera des parquets une bonne partie de la saison prochaine, à 30 ans, The Klaw a donc choisi de s’engager à long terme avec la franchise de sa ville natale. Une belle preuve de fidélité !

Source: Kawhi Leonard is signing a four-year, $176.3 million deal to return to the Los Angeles Clippers. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2021

Continuing our journey together. We have officially re-signed @kawhileonard. pic.twitter.com/cqjChAR0ZT — LA Clippers (@LAClippers) August 12, 2021

Cette décision est tout à fait logique, et la direction des Clippers décide donc de s’inscrire dans la continuité après les prolongations de Nicolas Batum ou Reggie Jackson et un Paul George lui aussi verrouillé pour quatre ans l’hiver dernier. D’ailleurs, le président des opérations basket Lawrence Frank l’a confirmé sur le site de la NBA, les Clippers voient loin avec cette prolongation.

« Nous partageons [avec Kawhi] de nombreux objectifs, qui incluent une relation à long terme. Cet accord est un moment important pour notre franchise et nos fans, nous nous efforçons de créer une organisation de calibre champion. »

Justement, le titre avec Los Angeles sera l’objectif des années à venir pour le quintuple All-Star. Passés à deux victoires des Finales NBA l’an dernier, les Clippers comptent bien s’installer durablement dans le haut du panier. Depuis deux ans à L.A., le King in the North (surnommé ainsi après son titre à Toronto) tourne à 25,9 points de moyenne, 6,8 rebonds et 5 passes décisives. Mais surtout, il a apporté sa hargne, son sang-froid, son instinct de killer, sa mentalité de gagneur et… son rire, dans une franchise plus habituée à la lose qu’autre chose. Va-t-il permettre aux Clippers d’enfin décrocher le Graal ? Pour rappel, la franchise n’a jamais connu les Finales NBA et… une seule fois les finales de Conf, l’an dernier justement.

Quatre ans de plus pour Kawhi Leonard et l’assurance d’un rôle de contender sur les prochaines saisons pour la franchise de Los Angeles. Hélicobite pour tous les fans des Clippers, et pour tous les fans de basket on attend surtout la confrontation tant attendue en Playoffs avec les Lakers. LeBron, AD, Westbrook d’un côté, Paul George et donc Kawhi de l’autre, ça a intérêt de tomber un jour ou l’autre, la planète basket le demande.

