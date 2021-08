Officiel, Kawhi Leonard et Chris Paul déclinent leur player option : allez, direction la Free Agency, tout ça pour mieux prolonger ?

On attendait leur décision, on est désormais fixés à quelques heures du début de la Free Agency. Possédant chacun une player option, Kawhi Leonard et Chris Paul ont choisi de la décliner et vont ainsi devenir agents libres. Mais si vous êtes fan des Clippers et des Suns, lisez cet article avant de paniquer.

Les deux stars avaient jusqu’à minuit heure de New York hier pour prendre leur décision. Du coup, on savait que ça allait tomber, mais il y avait quand même un peu de suspense. Pour Kawhi Leonard, sa récente blessure lors des Playoffs aurait pu rebattre les cartes. Car si Leonard prévoyait depuis un bon moment de devenir agent libre, une rupture partielle d’un ligament du genou, ce n’est quand même pas rien. Finalement, ça n’a rien changé à ses plans : d’après Shams Charania de The Athletic, la superstar des Clippers a décidé de décliner sa player option à 36 millions de dollars et sera donc sur le marché des agents libres à partir de ce lundi. Si certains fans des Clippers vont forcément commencer à transpirer, le scénario le plus probable reste tout de même une prolongation du Fun Guy à Los Angeles. Originaire de la Cité des Anges, Kawhi kiffe le soleil de L.A. et on le voit mal quitter sa ville natale après toutes ses petites manigances réalisées à l’été 2019 pour espérer la rejoindre. Maintenant, si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports, Leonard va tout de même écouter les discours des autres équipes lors des jours à venir, histoire de bien avoir toutes les options sur la table avant de signer.

Los Angeles Clippers’ Kawhi Leonard is declining his $36 million player option for the 2021-22 season and becoming an unrestricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021

"It looks like [Kawhi] is expected to re-sign with the Clippers, but sources informed me that he will listen to other teams."@ChrisBHaynes on Kawhi Leonard's free agency pic.twitter.com/gntyoqShap — NBA TV (@NBATV) August 2, 2021

Quant à Chris Paul, il a donc décidé de faire une croix sur sa player option à 44 millions de dollars pour la saison 2021-22. Une phrase assez folle quand on se souvient de la situation de CP3 il y a encore deux ans, lorsqu’il était considéré comme le joueur possédant le pire contrat NBA. Mais depuis, CriCri est redevenu le Point God, guidant respectivement le Thunder en Playoffs et surtout les Suns en Finales NBA cette année. De quoi choper un nouveau beau contrat sur plusieurs saisons ? C’est visiblement vers ce scénario qu’on se dirige. Paul sait ce qu’il fait, s’il laisse autant de billets verts sur la table, c’est qu’il peut obtenir plus de dollars garantis sur une durée plus longue. D’après les dernières rumeurs, CP3 – 36 balais on le rappelle au passage – viserait un deal dans les 100 millions de dollars sur trois ans. On verra si ces chiffres se confirment mais en tout cas, les Suns restent favoris pour le prolonger. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Phoenix et Paul seraient motivés à l’idée de trouver un accord pour continuer la belle aventure ensemble. Pas étonnant après le magnifique parcours de cette saison, pas étonnant non plus quand on connaît le lien fort qui rapproche Chris Paul et le coach des Cactus Monty Williams. CP3 est dans une équipe jeune et talentueuse qui devrait continuer à progresser, surtout s’il reste pour jouer le rôle de daron.

Kawhi Leonard et Chris Paul deviennent donc officiellement agents libres. Dans chaque dossier, on s’attend à une prolongation dans leur franchise respective, mais cela reste à confirmer dans les heures et les jours à venir. Alors activez vos notifications !

Source texte : The Athletic, Yahoo Sports, ESPN