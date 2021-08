Le mois de juillet 2021 vu par Twitter : édition au fort goût de NBA, en attendant de parler du dossier Kurt Helin

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de juin.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# A Phoenix, on avait visiblement hâte de démarrer ces Finales.

Phoenix the fellas are on the way

Pull up🤙🏽 — Book (@DevinBook) July 1, 2021

« Phoenix les gars sont en route !

On arrive ! »

BeLegendary — Book (@DevinBook) July 1, 2021

« Être légendaire. »

# Ja Morant reste sans voix face à la petite danse de Steve Ballmer en Playoffs.

# On veut bien les stats des ventes des fringues d’Andre Drummond maintenant.

« Kareem Abdul Drummond, la collection arrive bientôt. »

# Guettez seulement ce circus shot de Lance Stephenson.

Had to leave after this one pic.twitter.com/alF8iCAIyn — Lance Stephenson (@StephensonLance) July 8, 2021

« Je devais partir après celui-là. »

# Et la palme de la comparaison foireuse est décerné à : NICK YOUNG. Bon ok, c’est du second degré mais quand même.

I’m the Big Soulja Boy of the NBA all the stuff I started and get no credit for — Nick Young (@NickSwagyPYoung) July 12, 2021

« Je suis un peu le Soulja Boy de la NBA. Tout ce que j’ai démarré, et pour quoi je n’ai eu aucun crédit. »

# Enes Kanter a reçu de la visite chez lui, enfin là on dirait plutôt que c’est lui qui a rendu visite à cette… chose, chez elle. Une belle rencontre du troisième type.

Should I burn the whole damn house down ? 😰 pic.twitter.com/smjZmqMhgJ — Enes Kanter (@EnesKanter) July 18, 2021

« Dois-je entièrement brûler ma maison ? »

# Les Bucks sont champions NBA, et ça nous offre des tweets de qualité, avec en guest-star Bobby Portis ou PJ Tucker.

HOW WE FEELING, BUCKS FANS???????? pic.twitter.com/2KDAcQyfVi — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

« Fans des Bucks : comment vous vous sentez ? »

I WOKE UP A CHAMP! WHAT THEY GONNA SAY NOW! FROM AN UNDERDOG TO A TOP DOG! TURNED NOTHING INTO SOMETHING! STAY LOCKED IN! — Bobby BP Portis (@BPortistime) July 21, 2021

« Je me réveille en tant que champion ! Qu’est-ce qu’ils vont dire maintenant ? D’outsider à gagnant. Je suis parti de rien et j’en suis là maintenant ! Il faut rester concentré ! »

The prophecy has been fulfilled. pic.twitter.com/JI0faSuzt4 — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021

« La prophétie a été réalisée ! »

« LÉGENDAIRE »

« WE GOT DOGS, YA HEAR ME? MILWAUKEE, WE DOGS! » pic.twitter.com/UrIStMunRh — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021

« On a des chiens de guerre, vous m’entendez ? Milwaukee ! On est des chiens de guerre ! »

# Lorsque l’on demande quel est le plus beau logo rétro dans le sport américain, les franchises NBA prêchent toutes pour leur paroisse.

Top 2 and we’re not 2. https://t.co/QqmKhW94ns — Memphis Grizzlies (@memgrizz) July 24, 2021

« Top 2, mais pas deuxièmes. »

« Vous en avez oublié un. »

« Vous le savez déjà. »

« Un autre. »

# Les Bleus sont plus fiers que jamais d’avoir battu les américains, mais le chemin reste encore long.

Bonne victoire d’équipe pour débuter ces jeux. Le chemin ne fait que commencer. 🙏🏽🇫🇷 — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 25, 2021

🇫🇷 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 25, 2021

Grosse 1ère victoire pour débuter le tournoi, match encore plus important mercredi face à la Rep Tchèque 🇫🇷 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 25, 2021

Bonne rentrée dans le tournoi le départ est bon mais le chemin reste le long #AllezLesBleus #OlympicGames @FRABasketball — andrew albicy (@andrewalbicy) July 25, 2021

🇫🇷 — Vincent Poirier (@viinze_17P) July 25, 2021

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — Le Bear 🧸 (@DTP_Mario) July 25, 2021

# Il est maintenant temps de respecter Giannis.

Wow Giannis! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 21, 2021

damn giannis 🔥 — Ja Morant (@JaMorant) July 21, 2021

Aye! Enjoyed watching greatness out there tonight. GREATNESS! @Giannis_An34 congrats bro — Stephen Curry (@StephenCurry30) July 21, 2021

« J’ai apprécié regarder la grandeur ce soir ! GRANDEUR ! »

Salute & Congrats @Giannis_An34!! You earned that shit!! 🏆💍 💐. 🙏🏾✊🏾❤️👑 — LeBron James (@KingJames) July 21, 2021

« Salut et félicitations Giannis ! Tu as mérité ça ! »

# Et la spéciale… on en reparle dans quelques jours ?

USA to play Spain in Olympic quarterfinals, rematch with Australia looms https://t.co/HEzzlCz7x5 — Kurt Helin (@basketballtalk) August 1, 2021

Une très belle édition pour ce mois de juillet grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en août pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.