L’Equipe de France féminine a rempli sa mission avec bravoure : courte défaite face à Team USA, direction les quarts de finale !

La France du basket était en situation de stress ultime ce matin et pour cause, la terrible armada américaine se dressait sur la route de l’Equipe de France féminine, qui devait donc gagner (mission quasi-impossible soyons clairs) ou perdre de 14 points ou moins afin de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. 40 minutes de combat plus tard les filles y sont, et elles n’ont absolument rien volé. MA-GNI-FIQUE !

Il fallait pour les filles de Valérie Garnier sortir le match de l’année, face à des Américaines qui n’ont perdu on le rappelle que deux matchs aux Jeux depuis environ trente ans. Tenir le choc en défense, ne pas se poser trop de questions en attaque, face à une équipe qui ne jouait pas grand chose mais dont le seul talent suffit bien souvent à en coller 30 à tout le monde. Magnifique nouvelle, nos Bleues ont répondu présent, et malgré quelques sueurs en milieu de quatrième quart c’est donc avec le sentiment du devoir accompli que Marine Fauthoux, Alix Duchet, Marine Johannes, Sarah Michel, Gaby Williams, Valeriane Vukosajlevic, Alexia Chartereau, Iliana Rupert, Diandra Tchatchouang, Endy Miyem, Helena Ciak et Sandrine Gruda vont pouvoir s’endormir ce soir à Tokyo, après l’annonce de leur adversaire en quarts qui sera logiquement soit l’Espagne, soit le vainqueur entre la Belgique et la Chine.

Un match de poule tout simple ? Que nenni, on a assisté ce matin à l’une des perfs les plus solides du basket féminin français depuis pas mal d’années. Un début de match en rythme, Gaby Williams qui met nos filles sur la route de l’exploit mais rapidement Sandrine Gruda et Helena Ciak subissent la puissance des intérieures cainri et sortent tour à tour pour deux fautes. Les premières rotations se mettent en place et la belle histoire du jour est à mettre au crédit… d’Iliana Rupert. La toute jeune intérieure récemment draftée prend ses responsabilités et montre qu’elle est capable d’être bien plus qu’un bout de rotation en inscrivant sept points d’affilée dès son entrée en jeu. 22-19 France au bout d’un quart-temps mais attention, on sait que la moindre accélération en face peut vite se transformer en sale run. Au deuxième quart les shoots continuent à rentrer pour les Françaises, Alexia Chartereau et Marine Johannes retrouvent leurs sensations mais les Américaines ne ratent plus rien et font valoir leur puissance dans la raquette et surfent également sur le talent de Breanna Stewart. Imaginez Joel Embiid, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns et Bam Adebayo jouer contre des U20, et au final ça donne un 31-19 Team USA avant la mi-temps et un écart de six points en faveur des invincibles.

Il, faut et tenir deviennent les trois mots préférés des Françaises, et la deuxième mi-temps ne sera ni plus ni moins qu’une course contre la montre, une course contre le temps, une course contre ce foutu nombre 14. Marine Johannes est parfaite à la distribution, Valeriane Vukosajlevic offre de vraies bonnes minutes, Sandrine Gruda fait le job dessous et mid-range, Endy Miyem plante de près et de loin, Alexia Chartereau aussi, et si les Bleues se prennent des rafales canri elles répondent au défi et se rapprochent de leur objectif avant de finalement l’atteindre en s’inclinant 93-82, mission accomplie avec courage et brio, dans un match qui plus est tellement entrainant.

Enorme bravo les filles, les débuts avaient été compliqués face au Japon mais nos nanas ont rectifié le tir et joueront bien les quarts de finale. Comme les mecs évidemment, mais aussi comme nos deux équipes de hand, et comme nos Bleus du volley. Sport co français reçu 5 sur 5, maintenant on enchaîne et on rêve.