NBA Top 10 du jour : Kai Jones arrive en NBA pour aspirer des âmes et il le fait déjà très bien

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : quand Isaiah Todd ne trouve pas la mire, Dewan Hernandez se charge de rectifier le tir, et ceci est une phrase que vous ne lirez probablement plus jamais nulle part.

#9 : la connexion Isaiah Joe / Filip Petrusev sent déjà beaucoup plus la NBA, et c’est peut-être bien pour ça, entre autres, que les Sixers seront difficiles à battre sur cette Summer League.

#8 : ne vous fier pas à ce putback solide de Patrick Williams, car le pauvre Taureau s’est fait chier cette nuit face aux Wolves.

#7 : Kobi Simmons pour Greg Brown, voir #10.

#6 : LiAngelo Ball est peut-être le Ball le plus nul de sa famille, il n’empêche qu’il enjaille Vegas depuis une semaine.

#5 : on se demande bien ce que fout Precious Achiuwa en Summer League, alors imaginons qu’il est là pour garnir les chambres de posters.

#4 : Skylar Mays en a marre de ce sport aseptisé alors il se fixe des objectifs. Cette nuit ? Marquer de derrière la planche parce que c’est plus drôle.

#3 : il est plus petit et moins costaud que Kai, mais Tre a bel et bien remporté le duel des Jones hier, avec ce game winner solide pour ponctuer sa folle soirée.

#2 : ok on retire ce qu’on a dit, et on envoie également nos condoléances à la famille Renfro.

#1 : one-leg game winner pour Cam Thomas, après avoir – déjà – envoyé tout le monde en prolongations quelques minutes auparavant. Parce que le basket reste un jeu.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?