Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Ce mardi 25 avril nous propose une soirée composée de trois belles rencontres de Playoffs NBA. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h30 : Celtics (1,11) – Hawks (7,40)

Nuggets (1,22) – Wolves (4,60) 04h00 : Suns (1,11) – Clippers (7,20)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Victoire des Celtics face aux Hawks avec un Jayson Tatum qui marque minimum 30 points (1,90) : même si les Celtics ont lâché le Game 3 à Atlanta, ils ont remis les points sur le i dans la quatrième manche et mènent désormais 3-1 avec un Game 5 à la maison à jouer. On voit mal les Hawks résister aux finalistes 2022, par contre on voit bien Jayson Tatum en coller 30 aux Faucons pour conclure la série. Cela fait trois matchs que JT tourne aux alentours de la trentaine de points (29, 29 et 31), y’a pas de raison que ça change ce soir. Victoire de Boston + Tatum à 30 unités minimum, la cote est à 1,90. Plutôt intéressant.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Nuggets battent les Wolves + Devin Booker OU Kevin Durant marque minimum 30 points face aux Clippers (2,00) : les Nuggets ont raté leur coup de balai face à Minnesota l’autre jour, mais la bande de Nikola Jokic – de retour à la maison cette nuit – devrait très logiquement faire le taf pour boucler la série. Denver est plusieurs crans au-dessus des Wolves, eux qui seront en plus privés de Kyle Anderson ce soir. Dans l’autre pari du combiné, on vous propose une double chance avec Devin Booker et Kevin Durant. Au moins l’un des deux doit atteindre les 30 points contre les Clippers. Quand on connaît le talent offensif de ces deux garçons (35 points de moyenne pour Booker sur la série, 28 pour KD), ça devrait passer sans trop de problème.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Russell Westbrook termine avec minimum 20 points, 7 rebonds et 10 passes contre les Suns (3,90) : les Clippers ne vont probablement pas survivre face aux Suns, mais Westbrook va tout donner, surtout sans Kawhi Leonard et Paul George. On peut s’attendre à un gros match de sa part, avec des stats bien ronflantes. Alors pourquoi pas tenter un gros coup ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

