Quelques voix s’interrogent concernant la reprise à Orlando : ce sera dur de contenter tout le monde, mais on y travaille

La reprise se précise mais les premières inquiétudes arrivent. Plusieurs dizaines de joueurs auraient ainsi participé à une conversation téléphonique afin d’avoir des réponses à leurs interrogations. Du côté de la NBA et de la NBPA, on réfléchit carrément à pouvoir laisser le choix aux joueurs de venir ou non à Disney.

Beaucoup d’éléments restent à éclaircir concernant le redémarrage de la saison à Orlando. Commentateurs absents jusqu’aux Finales de Conférence, mise en quarantaine de toute l’équipe pendant 36 heures dans leur chambre à leur arrivée, utilisation de bande sonore 2K pour mettre de l’ambiance pendant les matchs… les infos commencent doucement à sortir. Et du côté de la NBA et du NBPA, on carbure au café pour tenter de finaliser les termes de la reprise à Disney. D’après Adrian Wojnarowski, on réfléchirait… à un plan pour permettre à certains joueurs de ne pas faire le déplacement du côté d’Orlando. Toujours selon le Woj, quarante à cinquante joueurs auraient participé à une discussion téléphonique lors de laquelle ils auraient fait part de leurs interrogations autour de ce redémarrage à Orlando.

The NBA and NBPA are nearing completion on items needed to reach a final agreement on parameters of a return-to-play, sources said. Some players with hesitation have been discussing a number of issues on return, including family concerns, COVID-19, social justice, and more. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2020

Pour le moment, aucune pétition n’aurait toutefois été adressée à la National Basketball Players Association. Les inquiétudes sont là et on peut comprendre le doute que pourraient avoir les joueurs de reprendre la saison. ESPN précise que ces préoccupations viendraient principalement de franchises qui ne seraient pas vraiment en course pour le titre. On le rappelle, aucun visiteur ne sera admis dans la bulle avant le premier tour des Playoffs, et le temps peut vite devenir long pour certains. Parmi les préoccupations retenues, on retrouve cet éloignement assez long avec la famille et la pandémie qui continue d’inquiéter. Mais c’est aussi ce qui se passe dans les rues, depuis l’assassinat de George Floyd à Minneapolis, qui encourage les joueurs à faire porter leurs voix auprès de la population américaine et on a vu notamment Jaylen Brown ou Malcolm Brogdon prendre part aux manifestations du côté d’Atlanta.

Voir plusieurs joueurs ne pas venir à Orlando serait un vrai coup dur. Nous verrons comment la Ligue compte rassurer ses petits chouchous inquiets, que l’on peut néanmoins comprendre. Mais par pitié, envoyez vite une pétition pour que J.R. Smith intègre une franchise, parce que le G.O.A.T nous manque.