Invité sur le plateau de beIN Sports ce lundi, Vincent Collet s’est exprimé sur les performances des Français en NBA et évidemment aussi sur les prochains Jeux Olympiques. Le sélectionneur des Bleus nous donne rendez-vous à la mi-mai, période à laquelle il annoncera la liste des joueurs qui composeront l’Équipe de France pour Paris 2024.

Après l’énorme échec de la dernière Coupe du Monde, on se demande forcément qui seront les 12 joueurs chargés de représenter le drapeau bleu-blanc-rouge lors des prochains JO. Qui va sauter ? Qui seront les nouveaux ? Qui restera dans le groupe ? On aura des réponses en mai prochain si l’on en croit Vincent Collet.

Rendez-vous dans six mois donc, avec une liste élargie ou directement le groupe définitif ?

“Ce n’est pas encore tranché mais il est probable qu’on étende un peu le groupe, en particulier sur les postes arrières. Là où on a le plus d’incertitudes.

Il faut toujours garder en tête, malgré tout, que le fait d’avoir un processus de sélection qui soit important, ça nous prend du temps et comme les préparations sont plus courtes, c’est pas forcément non plus un avantage. Par contre quand il y a beaucoup d’incertitudes, il est préférable d’avoir plus de joueurs. Donc probablement qu’on le fera au moins pour ces postes-là.”