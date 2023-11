Arrivé à Philadelphie dans le cadre du transfert de James Harden, Nicolas Batum n’a pas mis beaucoup de temps pour faire bonne impression au sein de sa nouvelle équipe des Sixers. La preuve à travers les récents propos de Joel Embiid.

Les Sixers sont l’une des équipes les plus convaincantes du premier mois NBA. Alors qu’on les attendait un cran en dessous de Boston et Milwaukee suite au départ attendu de James Harden, ils brillent par leur solidité collective des deux côtés du terrain. Et Nicolas Batum s’est parfaitement intégré dans le groupe de Nick Nurse.

Sans exploser les stats (6,2 points, 3,8 rebonds, 1,4 passe), Nico brille par sa polyvalence, son intelligence de jeu et son adresse (69% au tir dont 64% à 3-points). Des qualités qu’on lui connaissait évidemment déjà, mais que l’équipe de Philly découvre de plus près aujourd’hui. Pour le plus grand bonheur de Joel Embiid.

Joel Embiid à propos de Nicolas Batum :

« Il est spécial, c’est la clé. Avec sa façon de jouer, il répond à tout ce dont on a besoin. Grand shooteur, grand défenseur, grand passeur, grand QI basket. Il répond à tous nos besoins. » https://t.co/Gt7am2JZvt

Absent à cinq reprises pour raisons personnelles depuis son transfert aux Sixers, Nicolas Batum a parfaitement rempli ses tâches de role player lors des cinq matchs où il était sur le parquet avec Philadelphie. Cela lui permet d’avoir 25 minutes de temps de jeu par soir, avec deux titularisations en prime à la place de Kelly Oubre Jr. (blessé), dans la deuxième meilleure équipe de la Conférence Est (10 victoires – 3 défaites).

Hier face aux Nets, dans sa première apparition après trois forfaits, Batum a notamment terminé avec le meilleur +/- des Sixers (+25 en 24 minutes).

“J’ai essayé de ne pas trop en faire. J’ai essayé d’être dans le flow du jeu, dans le rythme du match, face à une bonne équipe. Juste faire les choses simples en attaque comme en défense.” – Nicolas Batum

Sources texte : ClutchPoints / The Philadelphia Inquirer