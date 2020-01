Joel Embiid voit un spécialiste pour son doigt et ratera le choc de Boston : dommage, ce n’est pas ce soir qu’il se fera postériser par Tacko Fall

Lundi contre le Thunder, Joel Embiid s’est blessé au doigt et ce n’était pas joli à voir. Du coup, le pivot des Sixers consulte actuellement un spécialiste et si l’idée d’aller rendre visite à un médecin est raisonnable, cela va lui faire manquer le match de ce soir contre Boston. Un Sixers – Celtics sans Jojo, c’est comme un sapin de Noël sans les cadeaux.

L’image du doigt de Joel Embiid a été l’une des plus marquantes de ces derniers jours. En même temps, quand tu vois un annulaire qui pointe presque à angle droit vers l’auriculaire, y’a de quoi recracher son petit-déjeuner composé de flocons d’avoine et de smoothie à la banane. Le plus surprenant, c’est que le pivot camerounais est revenu sur le parquet pour finir le match comme un gros bonhomme. Bon après, vu la manière avec laquelle il a fondu en larmes suite à la défaite contre les Raptors l’an dernier, on imagine que quelques perles salées ont coulé sur ses joues quand le mec du staff lui a remis le doigt en place. Des témoins auraient même entendu un hurlement déchirant ce soir-là… On rigole mais clairement à sa place, on aurait tous douillé sévèrement. Plus sérieusement, selon Serena Winters de NBCSPhilly, Jojo est donc en train de voir un spécialiste pour son doigt. Ça parlait d’une dislocation et généralement ce type de blessure n’est pas très grave car il suffit de réaligner le doigt et de mettre une attelle pour reprendre la compétition. Cependant, dans certains cas extrêmes, ce pépin peut nécessiter une intervention chirurgicale et là, ça serait une absence de quatre à six semaines, à voir ce que va dire ce fameux spécialiste.

Joel Embiid va donc manquer le choc de ce soir contre les Celtics. C’est forcément dommage pour tout le monde. Tout d’abord c’est relou pour nous car on préfère évidemment voir un match avec lui. Mais ça l’est également pour l’équipe de… Boston. En effet, même si c’est arrangeant sur le court terme, ce genre de match entre prétendants permet généralement de se jauger et de tirer quelques enseignements afin d’arriver dans une éventuelle série de Playoffs avec le plus de certitudes possible. Vous comprendrez donc que se jauger contre Kyle O’Quinn, Norvel Pelle et Al Horford, ce n’est pas la même chose que de le faire contre l’un des pivots les plus dominants de la Ligue. Ensuite, c’est une complication pour les Sixers évidemment, qui devront composer sans leur pivot titulaire et sur celui qui porte mine de rien leur attaque. Il tourne en effet à 23,4 points, 12,3 rebonds et 3,3 passes de moyenne en 31 matchs. De plus, Philly n’est pas vraiment dans une bonne passe actuellement, la faute à une vilaine série de défaites récente qui se traduit par une cinquième place à l’Est aujourd’hui. On croise les doigts (vous l’avez ?) pour que le retour de Jojo soit rapide et permette à son équipe de retrouver le droit chemin.

On espère donc que la blessure au doigt de Joel Embiid ne soit pas trop grave et que ce spécialiste va faire des miracles. En attendant, il ne jouera pas ce soir contre les Celtics alors préparez-vous, sans le grand Joel, on va peut-être assister à un Tacko Fall game.

