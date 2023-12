Cette nuit face aux Mavs, les Warriors ont perdu leur troisième match de suite, non sans avoir voulu mettre un peu de piment dans leur vie, non sans avoir mis un léger coup de pied dans la fourmilière. On vous explique ça.

Ceux qui comprennent quelque chose à la première partie de saison des Warriors sont priés de lever le doigt.

Stephen Curry en mode régal mais en fait non, Klay Thompson moins bon que son sosie moche mais en fait si, Andrew Wiggins qui est donc titulaire All-Star alors qu’il n’est même pas le meilleur joueur du banc de son équipe, passons. Jonathan Kuminga et son potentiel trop rarement exploité, Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis qui mettent le nez à la fenêtre, Draymond Green qui a – définitivement ? – pété une pile et Chris Paul qui fait bien ses 61 ans ? A deux doigts de valider le fait que le joueur le plus constant des Dubs cette saison s’appelle Dario Saric mais bon, laissons planer le doute.

Plus sérieusement ? Cette nuit Steve Kerr avait décidé de bouger un peu son starting five en ôtant Kevon Looney et le rookie Podziemski de la bande des starters pour y mettre à la place un autre rookie (Jackson-Davis) et un homme qui ne l’est plus vraiment, Chris Paul.

WOW. Ya.. ya du changement dans le 5 des Warriors ! https://t.co/jtst2MAkIr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2023



Résultat des courses ? Pas la cata hein, mais un match sans âme de la part des Californiens. Toujours dans la réaction, pas d’étincelle, pas d’atmosphère un peu fantastique autour de Steph, pas… les sourires habituels, juste un jour de plus au taf comme si les mecs jouaient pour New Orleans, tacle à la gorge mais pas d’arbitre donc on joue. Steph Curry qui avait commencé son match comme on remplit une couche mais qui a mieux fini, sauf qu’autour de lui ce fut morne plaine ou presque (les jeunes et Chris Paul ont fait le boulot en attaque), notamment en défense puisque les attaquants des Mavs ont TOUS erré dans une zone sans ennemi à un moment donné du match

Je ne comprends pas les Warriors.

Vraiment j’essaye, mais ça dépasse ce que j’attends de cette équipe.

Dès que y’a un bout d’espoir, beh plouf ça plonge.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2023



Une victoire de 10 points au final pour les Mavs, et une troisième défaite de suite, consécutive à une série de cinq succès de rang que l’on pensait instigatrice du renouveau californien. Lors de cette série Gary Payton II était absent et il vient de revenir, lors de cette série Klay Thompson était incandescent et cette nuit il a été transparent. On vous le dit, il y a toujours quelque chose qui ne vas pas, cette saison pour Golden State.