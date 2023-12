La nuit dernière Cade Cunningham a été fantastique, encore, mais cette fois-ci et pour la première fois depuis deux interminables mois… il a joint la victoire collective à la performance individuelle. Rendons à César ce qui est à César, depuis deux semaines Cade Cunningham est phénoménal.

On peut presque dire que la logique est enfin respectée. Oui, car on ne pouvait plus supporter de voir un tel joueur, lâcher de telles mixtapes… dans de telles fessées.

Depuis le 17 décembre, Cade Cunningham évolue à un niveau de All-Stars, sauf qu’il le fait au milieu d’une bande de trainards et sous les ordres d’un coach presque démissionnaire. Le coach le mieux payé de l’histoire de la NBA qui claque dès son arrivée l’une des pires séries de l’histoire du sport US, drôle d’info ça, mais ça n’est pas le sujet du jour.

Quel est-il ce sujet ? Eh bien le nouveau match tout en gestion tout en perfection du n°1 de la Draft 2021.

30 points à 9/20 au tir dont 2/4 du parking et 10/10 aux lancers, 3 rebonds, 12 passes et zéro ballon perdu

Une performance qui s’enchaine à d’autres pour étayer un constat sans équivoque en décembre : le cru Cunningham 2023 est un cru de All-Star, même si, bien malheureusement, la catastrophe industrielle de ce début de saison empêchera à 98% de chances CC de rejoindre l’Indiana en février.

Hier en tout cas, le patron des Pistons a répondu à Pascal Siakam lorsque ce dernier a chauffé au troisième quart-temps, et il a lui-même fermé la boutique en fin de match, s’écroulant presque de fatigue (les nerfs) au buzzer, comme libérant plus de soixante jours de frustration.

J’espère VRAIMENT que Cade Cunningham ne va pas retomber dans l’oubli et que les gens ont VU et BIEN VU le talent exceptionnel de ce garçon.

Il est dans une décharge, mais il est incroyable. Il l’a montré dans le jeu et dans l’attitude.

Mettons du respect sur Cade.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2023

En espérant que cette victoire débloque également quelque chose de collectif pour Detroit, car le niveau débloqué de Cade c’est quelque chose, et ça donnerait presque envie de supporter les Pistons, malgré leur bilan de 3-29.