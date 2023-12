La série de la honte est terminée. Le cauchemar a pris fin. Les Detroit Pistons ont gagné un match de basket-ball, ce sport qui se joue à cinq contre cinq et pour lequel cette équipe était nulle depuis plus de deux mois. Victoire 129/127 contre Toronto, on respire ENFIN dans le Michigan.

Un vent de révolte avait soufflé hier en fin de journée, quand on on apprit que les Raptors étaient concernés par un trade d’envergure. La résultante de ce transfert ? Les Raptors allaient se présenter aux Pistons, en back-to-back et donc sans OG Anunoby, envoyé aux Knicks quelques heures plus tôt, et sans RJ Barrett ni Immanuel Quickley, encore en PLS après l’annonce de leur transfert un peu plus au nord. Detroit pouvait en profiter, et Detroit en a profité.

A vrai dire, les Pistons étaient “mieux” depuis quelques matchs. On l’avait senti. Contre les Hawks, contre les Nets, contre le Jazz et même face aux Celtics, les joueurs de Monty Williams avaient montré de l’envie et du courage. Cade Cunningham était sur une série dantesque malgré les défaites, Jalen Duren était de retour et Killian Hayes a un prénom à la mode, bref que des bonnes nouvelles.

Le match de la nuit ? Un modèle de résilience, une affiche qu’i n’aurait jamais du en être une mais qui très vite du enfiler ce costume. Jalen Duren monstrueux au premier quart avec une huitaine de rebonds, Detroit qui fait la course en tête et chaque minute qui passe est une raison de plus pour y croire. Killian Hayes fait une première entrée catastrophique mais se rattrapera – un peu – par la suite, et quand on s’étonne de voir Kevin Knox s’emparer de la cape de super-héros d’un soir, on se dit que plus rien ne peut arriver à cette équipe de combattants. 52-44 Pistons à la mi-temps, #NousSommesDetroit.

Sans doute agacé par la session vanne qui s’ouvre alors, Pascal Siakam entre dans une colère noire au troisième quart et s’en va coller une vingtaine de points sur la période, permettant aux Raptors de rester dans le match et de faire palpiter notre petit cœur pour un vulgaire match de fin décembre. Gary Trent Jr. plante ses tirs, Scottie Barnes nous rappelle enfin qu’il joue ce match, mais les Pistons tiennent bon à l’orée d’un money time qui s’apprête à rentrer dans la “légende”, mais pas dans celle de la FFL.

Le dernier quart sera celui de la pression… et de Cade Cunningham. Le quatuor Siakam / Trent Jr. / Barnes / Schroder donne tout pour ne pas devenir la risée des États-Unis, le match est aussi tendu qu’un string dans l’Ile de la tentation, aussi pesant qu’un Game 7, mais au bout du bout du bout du bout de l’épuisement mental les Pistons finiront par s’imposer, pour la première fois depuis le 28 octobre fallait-il le rappeler. Cade Cunningham a été phénoménal une fois de plus (30 points, 12 passes, 10/10 sur la ligne) et Detroit respire enfin. Les maux seront toujours là demain évidemment, mais le cauchemar est officiellement terminé.

Thunder, Blazers, Warriors, Pelicans, Suns, Bucks, Sixers, Bucks, Hawks, Cavs, Raptors, Nuggets, Pacers, Wizards, Lakers, Knicks, Cavs, Grizzlies, Magic, Pacers, Sixers, Sixers, Bucks, Hawks, Jazz, Nets, Nets, Celtics. Toutes les “belles” histoires ont une fin, celle-ci vous était contée par les gentils Raptors.