Les Pistons faisaient partie intégrante de notre vie de fan (et de média) depuis deux mois. Après leur victoire de la nuit face aux Raptors, il nous faut donc trouver une raison de vivre, une autre équipe qui servira de cible à nos punchlines. On part sur les Hornets ?

Les Pistons se sont donc arrêtés à 28. Incroyable phrase. Les Spurs avaient également tutoyé des sommets de nullité il y a quelques semaines, mais désormais que Cade Cunningham drive une équipe en pleine forme, il nous fallait checker d’urgence la franchise possédant la pire dynamique en NBA. Ding ding ding, Charlotte is the winner !

Un leader qui n’en est pas vraiment un (Terry Rozier), celui dont on ne doit pas prononcer le nom (celui dont on ne doit pas prononcer le nom), un rookie loin d’être un bust mais loin d’être au niveau des cracks de sa cuvée (pour l’instant), et à l’exception – peut-être – de Mark Williams… pas grand monde dans l’autobus de la jeunesse locale. LaMelo Ball absent depuis un mois, les motifs de satisfaction sont rares à Charlotte et on part donc doucement vers sûrement vers une bagarre avec les Wizards, les Spurs, les Blazers et les Pistons pour récupérer le bonnet d’âne de la NBA cette saison.

A noter que la série de défaites en cours des Hornets est notamment le fait d’une adversité solide, de quoi nous donner envie de nous projeter un peu dans les prochaines semaines pour la franchise de Caroline du Nord. Bah ouais, on est enquêteur ou on ne l’est pas.

En faisant semblant de s’y connaitre un peu, partons du principe que les cinq prochains matchs seront cotons, même si les Bulls ne sont jamais bien loin de la crise. Finalement les Spurs semblent bien être la seule équipe à la portée – sur le papier – des Hornets jusqu’au 20 janvier, des Spurs que Terry Rozier et ses abeilles affronteraient “forts” d’un bilan en cours de 0-15 s’ils venaient à s’incliner contre Denver, Sacto et Chicago. Chiche ?

Rien de bien méchant dans tout ça, on ne se moque pas on constate, et avec un peu de chance pour les fans des Hornets (qui ça ?), le curse fera son affaire dès demain soir…