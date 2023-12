Le meilleur du basket en 2023, selon TrashTalk

Nous sommes le 31 décembre. Et comme toujours le 31 décembre, on aime regarder en arrière pour se remémorer les meilleurs souvenirs de l’année écoulée, encore plus quand on est fan de NBA. Ça tombe bien, on a préparé pour vous un #BestOfBasketball2023, avec tous les moments inoubliables vécus au cours des 365 derniers jours.

LeBron James est devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Le record est mort, vive le roi.

#BestOf2023

And with the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Un Français premier choix de Draft. Bis repetita dans quelques mois ?

#BestOf2023

Une enfant de 10 ans qui fait basculer un match de Play-in en NBA, c’est possible si elle crie assez fort.

#BestOf2023 : Diar DeRozan

Pour la cinquième fois consécutive, le MVP de la Ligue n’est pas américain. Pour la première fois, il s’agit de Joel Embiid.

Jimmy Butler s’est transformé en Michael Jordan et le huitième de l’Est a sorti le premier.

#BestOf2023 : Jimmy Butler vs Milwaukee

Jayson Tatum a terminé les Sixers avec la manière. Démonstration au Game Seven, le bonhomme sait choisir ses moments.

#BestOf2023 : Jayson Tatum 51 points vs Philadelphie (Game 7)

Donovan Mitchell passe la barre des 70 points face à Chicago. Spida a tissé l’une de ses plus belles toiles.

#BestOf2023 : Donovan Mitchell 71 points vs Chicago

Ja Morant devient l’un des meilleurs ambassadeurs de la NRA.

#BestOf2023 : Ja Morant vs Instagram

Mesdames et Messieurs, les champions NBA 2023 : les Denver Nuggets.

#BestOf2023 : les Nuggets champions NBA

En parlant de démonstration en Game Seven, voici celle de Stephen Curry face aux Kings.

#BestOf2023 : Stephen Curry 50 points vs Kings (Game 7)

Quand Derrick White avait vraiment fait croire à une remontada des Celtics en Finale de Conférence.

#BestOf2023 : Derrick White putback au buzzer vs Miami

On vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, Detroit en ce temps-là glanait quelques victoires.

Le quatrième quart-temps lunaire de Lonnie Walker face aux Warriors.

#BestOf2023 : Lonnie Walker vs Warriors

Lorsqu’une baguette se moque d’un boulanger.

#BestOf2023 : LeBron James vs Dillon Brooks

Jamais un laser nous avait autant fait kiffer depuis la deuxième trilogie de Star Wars.

#BestOf2023 : Light the Beam !

WORLD CHAMPION OF WHAT ? THE UNITED STATES ?

#BestOf2023 : Noah Lyles – « World champion of WHAT ?! »

La preuve de ce qu’avançait Noah Lyles. Les champions du Monde de basket-ball sont allemands.

#BestOf2023 : l’Allemagne championne du monde de basket

Luka Doncic s’est trouvé un nouveau side-kick.

Devin Booker s’est trouvé un nouveau side-kick.

Kawhi Leonard s’est trouvé un nouveau (quinzième) side-kick.

Damian Lillard ne voulait pas laisser à Donovan Mitchell toute la lumière. La prochaine étape, c’est le record de Kobe.

#BestOf2023 : Damian Lillard 71 points vs Houston

Trae Young sait se faire détester des Garden. Après le Madison Square, le TD.

#BestOf2023 : Trae Young à Boston

Tyrese Haliburton, la belle histoire du premier NBA In-Season Tournament de l’histoire.

#BestOf2023 : Tyrese Haliburton vs Milwaukee

Le nouveau pyromane de la NBA s’appelle Cam Thomas.

#BestOf2023 : Cam Thomas patron des Nets en feu

Vous + Nous = une soirée inoubliable et beaucoup d’amour.

#BestOf2023 : soirée au Grand Rex ❤️

Austin Reaves sait manier l’art du trashtalking, bienvenue parmi nous.

#BestOf2023 : Austin Reaves – « I’m him »

Si vous trouvez encore que le contrat de Jalen Brunson est un petit peu trop gros, sachez que vous êtes probablement seul au monde.

#BestOf2023 : Jalen Brunson vs Cavs

Un All-Star Game au milieu de la saison régulière, une nouveauté de 2023.

#BestOf2023 : Kings – Clippers (176-175)

Même l’un des meilleurs défenseurs du monde ne pouvait pas arrêter Nikola Jokic cette saison.

#BestOf2023 : Nikola Jokic vs Anthony Davis

Patrick Beverley a d’ores et déjà trouvé sa reconversion.

#BestOf2023 : Patrick Beverley

Tout n’a pas toujours été rose cette année dans le Minnesota. Cédric Doumbé vs Jordan Zebo version U.S.

#BestOf2023 : Rudy Gobert vs Kyle Anderson

La course au Rookie de l’année s’est transformée en balade à l’italienne.

#BestOf2023 : Paolo Banchero rookie de l’année

Boulogne-Levallois n’a pas envoyé qu’un seul crack français en NBA cette année.

Encore une déception pour Joel Embiid face aux Celtics. Pourtant cette fois, l’exploit n’était pas loin.

Parce qu’un Best-of ne cale pas si l’on ne prend pas le menu Maxi.

