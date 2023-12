Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 31 décembre, dernier jour de l’année, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec six matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h : Wizards (3,20) – Hawks (1,36)

1h : Pelicans (1,40) – Lakers (2,80)

1h : Thunder (1,28) – Nets (3,50)

1h : Spurs (6,30) – Celtics (1,10)

2h : Grizzlies (1,80) – Kings (1,94)

2h : Suns (1,40) – Magic (2,80)

Le pari qu’on sent bien

Ja Morant marque 30 points minimum face aux Kings (2,20) : Ja Morant est de retour sur les parquets après 25 matchs de suspension, et il n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits. Il a déjà atteint la barre des 30 points à trois reprises en cinq matchs, et voudra briller face au meneur des Kings De’Aaron Fox. La défense de Sacramento n’étant pas vraiment une valeur sûre (21e de la NBA), on voit bien Ja réaliser un nouveau carton offensif.

Le combiné à tenter

Victoire des Suns face au Magic + Victoire des Hawks chez les Wizards (1,90) : enfin au complet, les Suns de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal restent sur deux victoires de suite et voudront enchaîner à la maison face à Orlando. L’attaque de Phoenix a montré contre Charlotte à quel point elle peut être redoutable quand le trio est ensemble sur le terrain, et même la solide défense du Magic risque de se faire piquer par les Cactus. On rappelle aussi que l’équipe floridienne a connu des petites turbulences récemment avec cinq défaites en huit matchs. Outre une victoire des Suns, on voit Atlanta s’imposer à Washington, parce que tout le monde (ou presque) gagne à Washington cette année. Les Hawks de Trae Young – sur une série de quatre défaites – se doivent de réagir dans la capitale et on compte sur Ice Trae pour sortir une grosse perf.

Une petite folie pour finir ?

Jalen Williams marque minimum 20 points dans une victoire du Thunder face aux Nets (3,40) : Jalen Williams n’est pas celui qui fait le plus de bruit au Thunder mais il est en grande forme. 24 points de moyenne sur ses quatre derniers matchs, autant dire que c’est le moment de mettre une pièce sur lui. On voit également une victoire d’Oklahoma City contre Brooklyn, le Thunder restant sur six victoires en sept matchs.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

