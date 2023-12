La NBA nous offre une soirée à six matchs pour ce 31 décembre, avec un peu de bleu-blanc-rouge dès l’apéro. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

21h : Wizards – Hawks

1h : Pelicans – Lakers

1h : Thunder – Nets

1h : Spurs – Celtics

2h : Grizzlies – Kings

2h : Suns – Magic

Le match à ne pas rater : Grizzlies – Kings

Ja Morant face à De’Aaron Fox, c’est Usain Bolt vs Asafa Powell à la fin des années 2000. Domantas Sabonis face à Jaren Jackson Jr. c’est moins rapide sur les appuis mais tout aussi intéressant, et globalement ce Grizzlies – Kings verra s’opposer deux équipes en forme et très excitantes. Malik Monk vet faire passer Ja pour un mec qui ne saute pas, les deux équipes pourraient très bien se retrouver au printemps si Memphis opère sa remontée, bref ce sera mi-basket mi-spectacle ce soir, avec la particularité d’être un match qui nous verra peut-être pioncer plus tôt que prévu en fonction des kilos avalés. Qui sera toujours là à 4h30 ?

Mais aussi…

Les Lakers en Louisiane le soir du réveillon, les privilèges du GOAT ce n’est plus ce que c’était (LeBron ne vas pas jouer je mets dix balles)

Les gamins du Thunder qui en collent 25 aux Nets sans courir

Les Celtics qui voudront terminer 2023 à toute vitesse

Une bonne décision de Pop sur le banc ? Imaginez, ce serait fou.

Le Mike Pietrussico entre les Suns et le Magic. Ou le Pat Garritico si vous préférez.

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly en prime time un 31 décembre, ça vaut toutes les émissions d’Arthur qu’on vous a obligé à regarder depuis trop d’années. É-man-ci-pa-tion !

Ousmane Dieng et Olivier Sarr avec OKC face aux Nets, en short ou en civil.

Victor Wembanyama contre le tout petit Kristaps Porzingis.

Sidy Cissoko qui rentre quand les Spurs seront à -30 ?

A votre avis, Frank Vogel sait que les Suns ont signé Théo Maledon ?

Et en G League