Après la grosse soirée d’hier, programme un peu plus light en NBA ce samedi : 7 matchs au menu et des duels sympathiques, de quoi passer une belle nuit.

Le programme de la soirée :

1h : Pistons – Bulls

1h : Wizards – Grizzlies

1h : Pelicans – Knicks

1h30 : Cavaliers – Pacers

1h30 : Raptors – Sixers

2h : Wolves – Heat

3h : Suns – Jazz

Le match à ne pas rater : Pelicans – Knicks

Plusieurs affiches intéressantes ce soir mais aucune vraiment immanquable, on part donc sur ce Pelicans – Knicks qui peut faire quelques étincelles. Notamment parce que Zion Williamson va jouer et qu’il semble en jambes en ce tout début de saison (demandez donc aux Grizzlies). Mais aussi parce que les Knicks voudront remporter une deuxième victoire consécutive après celle de la nuit dernière à Atlanta. Jalen Brunson, auteur de 31 points à 8/12 à 3-points hier, est en feu et pourrait bien enchaîner pour couper les ailes des Pels dans leur premier match à domicile de la saison.

Les Français sur le pont

Bilal Coulibaly va jouer son premier match officiel devant son nouveau public de Washington ce soir. Une belle occasion de faire bonne impression.

Killian Hayes voudra rebondir contre Chicago après son 2/10 au tir face aux Hornets hier. Malcolm Cazalon aimerait lui simplement fouler le parquet…

…pareil pour Evan Fournier à la Nouvelle-Orléans.

Rudy Gobert va affronter le pivot du Heat Bam Adebayo, duel calibre DPOY en perspective.

Mais aussi…