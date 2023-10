La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Celtics ont rendu hommage hier aux victimes de la tuerie de Lewiston dans le Maine. 18 personnes sont décédées dans une fusillade à l’intérieur d’un bowling et d’un bar-restaurant cette semaine.

Les Cavaliers espèrent voir le retour de leur pivot Jarrett Allen mardi prochain contre les Knicks. Touché à la cheville, Allen n’a pas encore joué cette saison. (Source : Cleveland.com)

