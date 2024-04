Avant-dernière journée de la saison régulière, et pas moins de 15 matchs au programme en NBA. Il va falloir faire chauffer le multi-écran, les enjeux sont zinzins à l’Est comme à l’Ouest, jugez par vous-même !

L’énorme programme de la nuit :

1h : Sixers – Magic

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Cavaliers – Pacers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Heat – Raptors

2h : Grizzlies – Lakers

2h : Wolves – Hawks

2h : Thunder – Bucks

2h : Spurs – Nuggets

2h30 : Mavericks – Pistons

4h : Warriors – Pelicans

4h : Blazers – Rockets

4h30 : Clippers – Jazz

4h30 : Kings – Suns

Les matchs à ne pas rater : on en compte au moins 5 ou 6, c’est la folie, faites-vous plaisir !

Sixers – Magic (1h) : Un seul match sépare Orlando (5è) de Philadelphie (7è), et ces derniers sont sur six victoires consécutives. Embiid face à Banchero, enjeux cruciaux pour éviter le Play-in tournament, pas besoin d’en dire plus pour vous motiver à être debout dès 1h.

Cavaliers – Pacers (1h30) : Presque un copier-coller de la preview du dessus, malheur au vaincu qui pourrait tomber dans le Play-in. Indiana a le même bilan que le Magic, et les Cavs sont quatrièmes mais ont perdu 6 de leurs 10 derniers matchs.

Thunder – Bucks (2h) : Choc entre deux poids lourds de leur conférence, dont aucun ne peut se permettre de perdre. Oklahoma City hypothèque presque toute chance de Top 2 en cas de revers, tandis que les Bucks doivent absolument garder une petite marge sur les Knicks (3è), un seul petit match derrière.

Spurs – Nuggets (2h) : Certes, moins d’implications au classement. Mais Victor Wembanyama joue son avant dernier-match de la saison, qui plus est contre Nikola Jokic. Comment imaginer autre chose qu’un match fou ?

Warriors – Pelicans (4h) : On risque de se répéter, mais les conséquences peuvent être dramatiques pour le vaincu. Les Pels ont toujours le risque de retomber en Play-in, et les Warriors sont toujours au milieu d’une jungle plus dense qu’un vendredi à 18h dans le RER D.

Kings – Suns (4h30) : Course pour le Play-in numéro 47 dans la soirée, deux matchs séparent les adversaires du soir. Surtout, le vainqueur remporte le tie-breaker de la série (2-2 actuellement), peut-être de quoi motiver les Suns à jouer au basketball ? Sacré programme.

Mais aussi …

Les Wizards n’ont rien à jouer, les Bulls non plus. Cette affiche ne nous inspire rien, à part un joueur passé par les deux franchises récemment : vous vous souvenez de Tomas Satoransky ? Nous oui.

Les Celtics n’ont rien à jouer, les Hornets non plus. Mais avant-dernière chance d’observer Brandon Miller dans ses œuvres avant les vacances, alors pourquoi pas ?

Derby de New York ! Mais les Nets sont impliqués, donc ça perd forcément un peu de sa saveur.

Le Heat doit faire le boulot face aux Raptors pour grimper au classement en soum-soum. Mais aussi, Kevin Love et Gradey Dick participent au match, on dit ça comme ça.

LeBron et compagnie se déplacent à Memphis pour assurer et espérer que Kings et Warriors perdent. Les Lakers allumeront une bougie avant la rencontre.

Les Wolves doivent garder le rythme face aux Hawks. Mais saviez-vous que Dylan Windler jouait aux Hawks ? Le redac en chef l’a appris tout à l’heure, comme quoi.

redac Dallas reçoit les Pistons, en combien de temps Luka Doncic décrochera-t-il son triple-double ? On mise sur 13 minutes, comme le nombre de victoires de Detroit cette saison.

Les Blazers n’ont rien à jouer, les Rockets non plus. Saviez-vous que Scottie Pippen a joué dans les deux franchises ? Probablement. Mais un meneur nommé Jonny Flynn aussi, et même qu’il était All-Rookie en 2010. Dans tes dents Stephen Curry.

Les Clippers reçoivent un Jazz qui a… gagné son dernier match ? Oui oui, après 13 défaites de suite. Allez zou, on reprend les bonnes habitudes.

Les Français :