Entre Pelicans et Suns, ça chauffe à l’Ouest pour décider du sixième spot de la Conférence, synonyme de Playoffs sans passer par la case play-in. Avec un match d’avance sur les Suns après avoir gagné contre les Kings hier, on dirait bien que les Pels ont pris un avantage très sérieux sur l’objectif.

Alors, qui c’est qui finira la tartiflette sans pour autant se taper la vaisselle du plat à gratin ? Une métaphore qui vaut ce qu’elle vaut, pour dépeindre ce qu’inspire probablement la participation au play-in de l’Ouest pour les équipes concernées. Avec de l’équipe expérimentée à foison et du challenger avec les dents longues, le play-in à l’Ouest ressemble à un long pont de singe avec des cordes rongées, surplombant un ravin bien profond et rempli de pics. Et pour l’instant, ce sont bien les Pels qui s’accrochent à cette sixième place synonyme de Playoffs. Comptant 48 victoires et 32 défaites, les Pelicans ont une longueur d’avance sur les Suns, septièmes, avec un bilan de 47 victoires pour 33 défaites à la septième place. Pour être sûr de ne pas affronter Kings, Warriors ou Lakers au premier tour du play-in, les Pels ne doivent pas flancher.

Pelicans get the regular season sweep vs. the Kings 🧹

They’re the first team to go 5-0 vs. a single team in a season since the Heat against the Nets in 1995-96 😮 pic.twitter.com/bVxkKkQ4l2

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 12, 2024

En effet, les deux équipes ont encore deux matchs à jouer. Pour les Suns, un déplacement dès ce soir chez les Kings qui seront à fond, puis match à Minnesota dimanche contre des Wolves qui tenteront d’arracher une première place à l’Ouest. Pas évident. Pour les Pels, ce n’est pas de la tarte non plus. Match en back-to-back à Golden State ce soir puis réception des Lakers dimanche. Deux équipes en égalité parfaite avec les Kings, luttant pour la meilleure position possible avant d’aborder le play-in. Les Pels ne peuvent se permettre aucun faux pas, car en cas d’égalité au nombre de victoires avec Phoenix, ce sont bien les Suns qui l’emportent au tie-breaker (bilan de 2-1 pour Phoenix contre New Orleans cette saison).

The Play-In Tournament is currently made up entirely of Pacific Division teams with 2 games remaining 🚨

6 Pelicans 48-32

————————————

7 Suns 47-33

8 Kings 45-35

9 Warriors 45-35

10 Lakers 45-35 pic.twitter.com/bgVqZrUIMG

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 12, 2024

Les Pels, qui ont subi un coup de moins bien dernièrement (5 défaites en 10 matchs), ont l’occasion de réaliser leur meilleure saison régulière depuis 2008 s’ils font 2/2. Côté Suns, la saison est bien, bien moins fructueuse que ce qui était promis au vu de son trident offensif Kevin Durant – Devin Booker – Jusuf Nurkic Bradley Beal. Les choses étant ce qu’elles sont, les deux équipes se retrouvent au coude à coude à une place d’écart pour finir cette saison. Alors qui va réussir à tirer son épingle du jeu ? Bien malin qui a la réponse à cette question.

Deux équipes qui ont beaucoup à perdre en jouant le play-in, deux dynamiques différentes, deux calendriers bien galère, mais une seule place directe pour les Playoffs. Pour avoir les réponses à nos questions, rendez-vous dès ce soir devant les matchs !