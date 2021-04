Preview de la soirée NBA : Sixers et Suns s’affrontent, et si c’était un teaser des prochaines Finales NBA ?

C’est encore une grosse nuit de basket qui nous attend avec douze matchs au compteur. Entre rencontres de pyromanes et matchs à l’odeur de premier tour de Playoffs, il y en a pour tout le monde. Installez-vous, on vous présente tout ça dans la preview.

1h : Raptors – Nets : les Dinos qui sont sur une bonne lancée de trois victoires consécutives affrontent Steve Nash et ses hommes, enfin, ce qu’il en reste. Malgré les nombreuses absences, l’effectif XXL sera bien au rendez-vous pour aller mater ces Raptors, toujours en lice pour aller chercher une place pour le play-in tournament.

1h : Pacers – Thunder : match pas des plus sexy sur le papier mais où la jeunesse aura du temps de jeu. Pas de Sabonis pour les Pacers, Luguentz Dort questionnable ? Pas de soucis, les minots sont là pour prendre le relai. Aleksej Pokusevski et Théo Maledon vont tout faire pour aller mettre fin à cette série de 11 défaites consécutives. En face, le duo Malcolm Brogdon et Caris LeVert fonctionne bien, environ 43 points à eux à chaque match sur le mois d’avril, et c’est clairement la clef pour les Pacers. Une rencontre avec deux objectifs bien différents pour ces deux équipes : l’honneur pour OKC et une place en play-in pour les Pacers.

1h : Wizards – Warriors : préparez le popcorn, les lunettes de soleil et la crème anti-UV. Deux grands fous s’affrontent. Russell Westbrook pour la capitale et Stephen Curry pour les Warriors. On va se poser deux minutes pour parler des deux zouaves. Nouvelle saison en triple-double dans le viseur pour le Marsu, excellement bien accompagné – ou l’inverse d’ailleurs – par Bradley Beal, qui réalise une saison tout simplement monstrueuse à 31,1 points de moyenne à 48,4% au shoot dont 34,3% depuis le parking sur la saison. Mais en face, c’est pas Thierry de la buvette de Charleville-Mézières. Non, c’est tout simplement Stephen Curry. On rappelle, pour ceux qui débarquent, que Baby Face sur ce mois d’avril, c’est 40,8 points à 54,9% au shoot dont 50,3% à 3-points, 6,2 rebonds et 4,4 passes. Voilà voilà, calibre MVP le type. Donc on va partir sur les mêmes bases, de quoi nous réserver un match où la défense ne sera pas, mais où l’attaque va défiler non-stop. On dit que la première équipe à 170 a gagné ?

1h : Sixers – Suns : l’affiche de la nuit Mesdames et Messieurs, entre les premiers de l’Est et les deuxièmes de la Conf’ Ouest. Joel Embiid a des points à rattraper dans le classement MVP si l’on en croit les derniers sondages. Ça tombe bien, en face la défense dans la raquette est inexistante. On souhaite bon courage à Deandre Ayton pour contenir, ou du moins essayer, les assauts du Process, mais on ne donne pas cher de sa peau. Chris Paul devra revêtir son plus beau costume de maestro pour distiller ses plus belles passes décisives, lui qui entre de plus en plus dans la légende de ce sport. Match à ne manquer sous aucun prétexte. À noter que Ben Simmons est questionnable, ce qui facilitera d’autant plus la tâche du Point God.

1h : Cavaliers – Bulls : disons que sur l’échelle d’attirance d’audience, 0 étant Wolves – Cavaliers, 10 étant n’importe quel match de Stephen Curry, on se situe sur un solide 2,5 sur 10. Pas de grands enjeux pour Cleveland mais un début de remontada dans la Conf’ Est pour Chicago qui pointe à la 10è place. Un match qui devrait être, en toute logique, à sens unique pour les Taureaux.

2h : Rockets – Jazz : match entre le 1er de la Conférence Ouest et le dernier de celle-ci. On ne vous dira pas qui est dernier, au risque de vexer les fans de Houston. Que l’on rassure les Texans, Donovan Mitchell ne sera pas de la partie, mais bon, quand vous affrontez le Jazz, vous faites face à tout un collectif, qui se trouve bien et fonctionne parfaitement. Il y a tout de même un point commun entre ces deux équipes : le nombre 15. En effet, depuis le début de la saison, Utah n’a perdu que 15 fois alors que Houston a gagné seulement 15 matchs. On va vraisemblablement assister à une victoire de plus pour les hommes de Salt Lake City.

2h : Knicks – Hawks : on vous parlait d’une échelle d’attirance, on est sur du 9/10 pour ce match, qui pourrait nous donner un aperçu du premier tour des Playoffs au cœur de la Conf’ Est entre les quatrièmes, Atlanta, et les cinquièmes, New York. Exactement les mêmes dynamiques sur les dix derniers matchs pour les deux franchises avec 8 victoires pour 2 défaites. Seulement la Big Apple est à 7 victoires de suite et voit en son noyau le MIP de la saison, Julius Randle. 25,8 points à 42% au shoot dont 34,7% de loin, avec 9,2 rebonds pour 7,4 passes, de quoi être à la tête de cette meute, totalement transformée depuis l’arrivée de Tom Thibodeau. En face, attention au collectif qui commence à se roder entre Trae Young, John Collins et Bogdan Bogdanovic. Match de très très haut niveau qui nous attend, et qui pourrait nous mettre l’eau à la bouche avant de les retrouver en Playoffs.

2h30 : Spurs – Heat : rencontre équilibrée tout de même entre ces deux franchises qui restent sur deux victoires de suite. Le Heat est pour le moment 7è de la Conf’ Est alors que les Spurs sont à 10è place à l’Ouest. Si en plus on prend en compte que Bam Adebayo et Jimmy Butler sont questionnables alors que les Spurs seront au complet, on va partir sur une victoire pour les minots du Texas, de quoi s’accrocher encore un peu plus dans la course aux Playoffs.

2h30 : Mavericks – Pistons : match au sommet entre le meilleur meneur de la Ligue et Luka Doncic. Killian nous a montré de belles choses en défense, et bien il aura matière à faire ce soir. Dallas doit profiter de ce match, facile, pour engranger des victoires s’ils ne veulent pas se compliquer la vie à passer par un play-in. De plus, ils peuvent profiter de la défaite de Portland la nuit dernière pour se rapprocher encore un peu plus. Sachant qu’en face, c’est pas Byzance, on ne voit pas vraiment comment les pauvres Pistons vont pouvoir lutter.

4h : Blazers – Nuggets : affiche qui vend du rêve, ou du moins en vendait. Pas de Damian Lillard, Jusuf Nurkic qui n’est pas non plus sûr d’être présent. C’est un effectif bien réduit pour Portland qui va tenter de ne pas choke sa dernière minute comme ils l’ont fait hier face aux Clippers. Et en face, bonjour le cadeau. Un Nikola Jokic calibre MVP, qui enchaîne les perfs et qui va se faire un malin plaisir dans la raquette des Blazers. Allez, on va partir sur du 40 points 15 rebonds 10 passes histoire d’asseoir un peu plus, son prochain titre MVP.

4h : Kings – Timberwolves : attention les yeux, on plonge dans les abysses de la Conf’ Ouest. On va tout de même avoir droit au duel de rookies – mais pas pour aller décrocher le ROY – entre Tyrese Haliburton et Anthony Edwards. Les deux seront assurément sur le podium à la fin de l’année vu le niveau et les highlights qu’ils nous offrent. Préparez le popcorn, les ralentis, car entre shoots et tomars, il va y en avoir pour tout le monde.

4h : Clippers – Grizzlies : malgré l’absence de Kawhi Leonard, les Clippers se débrouillent vraiment bien et peuvent principalement remercier Paul George, qui est royal en ce moment. 32,2 points à 51,7% au shoot, 7,4 rebonds et 6,2 passes sur ses sept derniers matchs. Et attention au clutch de PG13. Les Blazers en ont été victimes hier, attention à ne pas se refaire piéger pour Memphis. On va avoir droit à une belle confrontation entre les deux franchises et Ja Morant aura à coeur de se rattraper de son alley-oop planche loupé au buzzer.

Une excellente nuit de NBA avec ses 12 matchs Faites chauffer les écrans et préparez vos yeux au spectacle. On se donne rendez-vous sur l’oiseau bleu pour débattre autour du ballon rond tout au long de la nuit.