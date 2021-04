La salle du Thunder va changer de nom : from Chesapeake Energy Arena to Théo Maledon Center, qui valide ?

Le changement, c’est maintenant. La salle du Thunder, située au 100 West Reno Avenue à Oklahoma City, va changer de nom et ne portera plus celui de Chesapeake Energy Arena. L’enceinte, où le maillot de Nick Collison siège et qui a vu évoluer un Big Three sympathique avec Kevin Durant – Russell Westbrook – James Harden, est à la recherche d’un nouveau partenaire de naming.

Chesapeake Energy a fait faillite. La firme américaine, productrice de gaz naturel et accessoirement troisième plus grand producteur indépendant dans le domaine outre-Atlantique, a de ce fait dû mettre fin à l’accord de 12 ans et d’une valeur de 34 millions de dollars avec le Thunder, pour les droits de dénomination de sa salle. C’est The Oklahoman qui nous annonce la nouvelle. Le bâtiment s’appellera toujours Chesapeake Energy Arena jusqu’à trouver un nouvel investisseur souhaitant voir son entreprise sur les tickets de 18 203 spectateurs. C’est donc la fin de dix ans de bons et loyaux services pour Chesapeake Energy, qui avait pris ses quartiers depuis 2011 dans The ‘Peake, comme la surnomment affectueusement les fans du Tonnerre. Une vraie page qui se tourne, car c’est avec ce nom que le Thunder a connu ses plus belles campagnes de Playoffs et notamment les Finales NBA 2012. Pour info, l’enceinte se dénommait d’abord Ford Center et a officiellement ouvert ses portes en 2002.

Construit en 1999, le gros gymnase d’OKC a accueilli son premier match NBA le 1er novembre 2005 avec un Hornets – Kings (les Hornets jouaient temporairement dans l’Oklahoma à cause de l’Ouragan Katrina ayant touché la Nouvelle-Orléans), et le Thunder y a officiellement foulé son parquet pour la première fois le 29 octobre 2008 lors d’une défaite face aux Bucks. Selon The Oklahoman, l’arène appartient à la ville d’Oklahoma City mais c’est la franchise qui possède le « droit exclusif de vendre, d’accorder ou de concéder sous licence tous les droits de dénomination ». Le processus de changement de nom ne se fera évidemment pas en un claquement de doigts, mais on a déjà une ou deux propositions si jamais le Thunder est en manque d’inspiration. Genre le Théo Maledon Center, ça le fait ça non ? Vision de l’avenir, touche française, promesses, franchement y’a tout ce qu’il faut. Sinon, la Jaylen Hoard Arena, ça peut aussi être sympa.

Nouveau nom pour une nouvelle vie, ça nous rappelle Metta World Peace. Pour le coup, les planètes s’alignent peut-être au bon moment pour le Thunder, qui regoûte aux bas-fonds de la Grande Ligue et qui portera un nouveau nom de salle lors de son (éventuel) renouveau. Bien vu.

Source texte : The Oklahoman