Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Stephen Curry qui explose une nouvelle fois face aux Wizards

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 21 avril, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de douze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Sixers (2,00) – Suns (1,97)

01h00 : Wizards (2,15) – Warriors (1,83)

01h00 : Pacers (1,23) – Thunder (4,70)

01h00 : Cavaliers (2,25) – Bulls (1,75)

01h00 : Raptors (1,65) – Nets (2,45)

02h00 : Rockets (6,20) – Jazz (1,15)

02h00 : Knicks (2,05) – Hawks (1,90)

02h30 : Spurs (1,95) – Heat (2,00)

02h30 : Mavericks (1,16) – Pistons (5,85)

04h00 : Kings (1,54) – Wolves (2,75)

04h00 : Clippers (1,84) – Grizzlies (2,15)

04h00 : Blazers (2,10) – Nuggets (1,90)

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry réalise une performance PRP (points – rebonds – passes) de 47 minimum face aux Wizards (1,80) : à moins de vivre dans une grotte, vous savez que Stephen Curry est en train de redéfinir les lois du basket actuellement en enchaînant les performances de fou furieux. Tournant à quasiment 41 points de moyenne sur le mois d’avril, le meilleur shooteur de l’histoire n’a sans doute jamais été aussi chaud et ce n’est pas la « défense » de Washington qui devrait le ralentir cette nuit. On s’attend donc à un nouveau carton XXL de la part de Steph, avec quelques rebonds et passes en prime, pour une perf’ globale d’au moins 47. Easy money.

Le combiné à tenter

Nikola Jokic marque au moins 25 points contre les Blazers et les Pacers gagnent contre le Thunder par au moins cinq points d’écart (2,18) : auteur de 47 points lors de sa dernière sortie contre Memphis, Nikola Jokic continue d’évoluer à un niveau de MVP. Contre les Blazers, très faibles défensivement et ne possédant pas les armes à l’intérieur pour lutter contre le Joker, Nikola devrait atteindre la barre des 25 unités sans trop de problèmes. On combine ça avec une victoire par au moins cinq points d’écart des Pacers sur le Thunder, et on se retrouve avec une belle cote de 2,18. Oklahoma City a activé le mode tanking et tout le monde roule sur le Thunder en ce moment (14 défaites en 15 matchs quand même). Même si les Pacers connaissent pas mal de bobos actuellement (pour info, Domantas Sabonis et Myles Turner ne joueront pas), ils devraient l’emporter facilement.

Une petite folie pour finir ?

Les Nets l’emportent face aux Raptors (2,45) : ok Kevin Durant et James Harden sont blessés, ok les Nets sont en back-to-back, mais une cote à 2,45 pour une victoire contre ces Raptors-là ? Franchement ça peut se tenter.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

