Comme à son habitude, le menu NBA est « allégé » ce mardi avant de repartir de plus belle dès demain. Quatre matchs sont au programme, mais une chose est sûre, on ne risque pas de s’ennuyer vu les zinzins présents sur les parquets.

# LE PROGRAMME

1h00 : Wizards – Pistons (en direct sur beIN Sports 4)

Wizards – Pistons 1h30 : Pelicans – Mavericks

Pelicans – Mavericks 2h00 : Thunder – Clippers

Thunder – Clippers 4h00 : Suns – Warriors (en direct sur beIN Sports 1)

# À NE PAS MANQUER

Comme le veut la tradition, la nuit commence à l’Est en NBA et pour se mettre en jambe, il est toujours crucial de bien s’échauffer. Le déplacement des Wizards chez les Pistons est là pour ça. Peu d’absents des deux côtés avec Alec Burks et Marvin Bagley III pour les Pistons et Corey Kispert pour les Sorciers de la capitale. On est d’accord, ce n’est pas le match de la nuit, mais ça passe tout seul pour l’apéro avec la jeunesse des Pistons d’un côté et des Wizards qui sont toujours capables de faire des étincelles de l’autre.

Venons-en maintenant aux choses sérieuses ! Les Pelicans accueillent le wonder boy de la NBA Luka Doncic cette nuit et le duel risque de faire des étincelles entre deux équipes qui font déplacer les foules. Les volatiles ont perdu des plumes lors du dernier match, Brandon Ingram est dans le protocole commotion de la Ligue et il ne sera pas de la partie. Grosse zone d’ombre aussi du côté de Zion Williamson qui a la hanche qui siffle et dont la présence n’est pas certaine, idem pour Herb Jones (genou). Sans Ingram et peut-être sans Zion les Pelicans font forcément moins peur, mais Willie Green a un effectif de qualité et le duel vaudra le détour quoi qu’il arrive. Les Mavs arriveront eux en ville sans Tim Hardaway Jr., Frank Ntilikina et Davis Bertans.

Au petit matin, les Suns reçoivent les Warriors à Phoenix. On ne vous fait pas un dessin puisque c’est tout simplement un duel entre deux des meilleures équipes de la Ligue. L’occasion de voir Chris Paul et Devin Booker se fritter avec Stephen « Baby Face » Curry. Mais ce choc, c’est aussi un combat de têtes pensantes avec Steve Kerr et Monty Williams qui se défient plaquette en mains. Les deux franchises sont à deux victoires pour une défaite, ce match est l’occasion de basculer une bonne fois pour toutes dans le positif. Oui, la saison est encore longue, mais ce Suns – Warriors sent drôlement bon les joutes du printemps et c’est ce qui le rend immanquable. Petit instant famille, c’est l’occasion pour Damion Lee et Steph Curry de se retrouver.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

L’outfit que portera Kyle Kuzma (originaire du Michigan) pour ce déplacement à Detroit, on mise sur un clin d’œil à l’industrie locale avec un pull rouillé.

Luka Doncic qui fait encore son carnaval face à des Pelicans amoindris ?

Kawhi Leonard toujours utilisé en sortie de banc pour que les Clippers fassent tomber la foudre dans l’Oklahoma ? On se le demande sachant que Paul George et Marcus Morris ne joueront pas. Côté Thunder, pas de Shai Gilgeous-Alexander ni de Josh Giddey (youhou ça va être super).

Deandre Ayton qui se fait à nouveau manger le cerveau, et pourquoi pas par Draymond Green, l’un des maîtres en la matière.

Vous l’aurez compris, le sommeil attendra et même s’il n’est pas dense, le programme de la nuit est intense. Deux gros chocs vont animer la bataille dans le Far West. Allez, petite sieste et rendez-vous à 1h pour une petite mise en bouche !