Et si on pensait à ajouter une ligne à quatre points à nos chers terrains de basket ? C’est en tout cas une idée sur laquelle aimerait débattre Kevin Garnett, comme il l’a déclaré dans son dernier podcast. Connaissant Adam Silver, on se dit que ça pourrait peut-être arriver un jour.

Quand Kevin Garnett parle, on écoute. Pas seulement parce que c’est une légende de la NBA, mais aussi parce qu’il a souvent des choses intéressantes à dire. Et dans le dernier épisode de son podcast KG Certified, pas encore disponible mais dont on a quelques extraits, l’ancien MVP de la Ligue a eu quelques mots sympas pour les Golden State Warriors. Selon lui, on est en plein dans l’ère Stephen Curry : les joueurs sont capables de tirer de n’importe où, et surtout de plus en plus loin, sans complexe et avec une réussite délirante. De quoi remettre sur la table le sujet du shoot à quatre points.

Kevin Garnett on Steph Curry taking over Lebron’s era pic.twitter.com/eXWYJn2ua7 — ʙʀᴜᴄᴇ ʟᴇᴇ-ʀᴏʏ 🥋 (@iconic_roy) October 24, 2022

« Nous sommes dans l’ère Golden State – Steph. Nous devons le respecter plus, il n’a pas fini son travail. Pour moi, il a changé le jeu et a élevé le niveau. Aujourd’hui, tous les meneurs et arrières doivent travailler sur leur portée de tir. La NBA va devoir au moins entretenir l’idée d’un shoot à quatre points à un moment donné. » – Kevin Garnett sur KG Certified

D’accord Kevin, pourquoi pas, mais concrètement, comment cela fonctionnerait ? Eh bien, ça a déjà été essayé ailleurs. Les Harlem Globe Trotters ont été les premiers à introduire le tir à quatre points en compétition. Ça ne fonctionne pas avec une ligne, mais avec trois cercles placés environ deux mètres derrière la ligne à trois points : un à gauche, un au centre, un à droite, vous l’aurez peut-être deviné. Tout cela a commencé dans les années 2000, mais ça n’a jamais vraiment pris. Jusqu’en 2017 et la création du BIG 3, la ligue américaine de basket 3×3 d’Ice Cube. Elle aussi incorpore ces cercles à 9 mètres 10 du panier. Ils ne sont pas énormément utilisés : le meilleur scoreur de la ligue, Kevin Murphy, en a marqué cinq en huit matchs seulement.

Mais nul doute que les snipers de la NBA d’aujourd’hui seraient très, très dangereux de cette distance. Après tout, certains s’entraînent déjà dans ces conditions. Alors, bonne idée ou non ? Difficile à dire sans avoir essayé. Récompenser les tireurs fous pourrait être bon pour le spectacle (imaginons Luka et Trae ou Steph et Dame qui s’échangent les 4-pointers sur chaque possession), les férus de statistiques (wouhou, une nouvelle catégorie), et le suspense (quatre points = une possession d’avance). Mais défendre sur Steph Curry dès qu’il passe la ligne médiane, sous peine de s’en prendre quatre dans la poire, ne plairait sûrement pas trop aux défenses de NBA. Et puis, ça pourrait écarter encore plus le jeu, modifier encore plus la nature du basket, et menacer directement la survie du jeu intérieur qui a déjà laissé la vedette aux shooteurs dans l’ère du tir à trois points.

En tout cas, bonne idée ou non, il n’est pas exclu qu’Adam Silver l’adopte un jour. Il a montré par le passé qu’il n’était pas contre le changement dans la Ligue : évolution des probabilités de draft, incorporation du play-in tournament, potentielle intégration d’un tournoi de mi-saison… Celui qui est commissionnaire depuis 2014 n’a pas froid aux yeux, et ce n’est pas grâce à ses jolies lunettes rondes, mais bien à son état d’esprit. Alors attention, même si ce n’est pas sur la liste des priorités d’Adam, le tir à quatre points pourrait peut-être devenir une réalité dans le futur. Paye ta moyenne à 52 points pour Steph Curry.

Kevin Garnett remet le débat au centre de l’église, la NBA pourrait selon lui avoir besoin d’un tir à quatre points. Pas sûr que cela soit vraiment de l’avis de tout le monde, puisque personne ne s’est mis d’accord depuis que l’idée existe, c’est-à-dire un petit bout de temps. Mais Adam Silver est un commissionnaire innovateur et si la NBA devait prendre cette décision, ce serait probablement sous son mandat.

Source texte : KG Certified