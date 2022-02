Programme NBA : Celtics-Hawks et Pacers-Wolves à l’heure du dîner, ça fait zéro excuse à sortir au patron demain matin

Après une nuit XXL, la NBA souffle un coup en ce dimanche soir avec seulement deux rencontres à une heure très frenchy. Regardons un peu le programme des festivités.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 13 FEVRIER

20h : Celtics – Hawks (beIN Sports 1)

21h : Pacers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Hawks (20h) : C’était assez kif kif vu que les Pacers d’Haliburton nous hypent bien mais on a finalement misé sur la rencontre la plus « référencée ». Les Celtics contre les Hawks, c’est une affiche qu’on pourrait retrouver au prochain play-in et il y a du beau monde sur le parquet pour faire le show. Avantage logique pour Boston, à la maison et qui reste sur une série de sept succès grâce notamment à une défense souveraine. On n’enterre pas trop vite Trae Young (annoncé probable pour ce match) et ses copains, d’autant que les Hawks ne peuvent pas se permettre de perdre trop de matchs contre des concurrents directs s’ils veulent revenir sur le Top 8. Les Celtics visent eux le Top 6 et ils passeront devant les Raptors en cas de succès ce soir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les jeunes Pacers repartent au fight pour la deuxième de Tyrese Haliburton dans l’Indiana. Les Wolves sont un beau morceau et ça promet un match offensif entre deux équipes qui ont dû mal à fermer les portes à l’arrière depuis un moment. Si vous voyez des joueurs en 35/10/6 au matin, ne soyez pas surpris.

On finit la semaine avec non pas une nuit mais une petite soirée bien sympa ! Mater du bon basket et faire une nuit pleine, c’est possible !