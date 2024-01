Un pari par match : c’est le MLK Day en NBA, 11 cotes pour 11 rencontres !

Amis parieurs, amies parieuses, comme chaque année la NBA nous régale de matchs en cette journée du Martin Luther King Day. En ce lundi 15 janvier, ce sont onze matchs qui sont au programme. Et ça dès 19 heures sur le fuseau horaire de Châteauroux pour enchaîner jusqu’à tard dans la nuit ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposons – pour cette soirée exceptionnelle – une cote par match. Quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Sixers – Rockets

20h30 : Mavericks – Pelicans

21h : Knicks – Magic

21h : Wizards – Pistons

21h30 : Hawks – Spurs

0h : Grizzlies – Warriors

1h : Cavs – Bulls

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Raptors – Celtics

3h : Jazz – Pacers

4h30 : Lakers – Thunder

Sixers – Rockets (19h)

Tyrese Maxey marque minimum 26 points (1,74) : on ne sait pas encore si Joel Embiid sera opérationnel ce soir, mais on sait déjà que Tyrese Maxey va venir avec le couteau entre les dents. Toujours très agressif, l’arrière tourne à plus de 27 points de moyenne sur ses sept derniers matchs. On le voit continuer sur cette même dynamique face aux Rockets.

Mavericks – Pelicans (20h30)

Victoire des Pelicans avec Zion Williamson à minimum 20 points (2,00) : les Pelicans sont dans une très bonne dynamique malgré les petits bobos qui bloquent encore, de temps en temps, certains joueurs importants à l’infirmerie. Ils sont favoris pour le match de ce soir chez des Mavs qui ne sont pas sûrs d’avoir Luka Doncic sur le terrain et s’il est là, ce ne sera pas à 100%. Le quadriceps de Zion Williamson est toujours sous surveillance mais il devrait jouer. 20 points représentent une barre facile à atteindre pour lui, surtout que la défense adverse n’est pas non plus en acier.

Knicks – Magic (21h)

Moins de 219,5 points pour les deux équipes en cumulé (1,98) : deux équipes avec des défenses sérieuses. Le Magic a même une des meilleures défenses de la ligue cette saison. Deux équipes qui jouent à des paces autour de la moyenne. Le Magic prend 87 tirs par match (26ème), les Knicks en prennent un peu plus de 89 (17ème). Jalen Brunson n’est pas à 100% (Game Time Decision), Franz Wagner est indisponible. Autant d’éléments qui nous font penser que ce match peut finir sous les 219,5 points en cumulé.

Wizards – Pistons (21h)

Match nul après 48 minutes (16,00) : les Wizards et les Pistons ont le bon profil pour nous offrir un match nul. Le troll est de qualité et la cote aussi. 16,00, comme souvent miser sur une prolongation peut rapporter gros tant la probabilité reste mince.

Hawks – Spurs (21h30)

Victoire des Hawks et Victor Wembanyama marque 20 points minimum (2,20) : les Hawks ne vont pas bien. Entre rumeurs de transfert et défaites, la franchise d’Atlanta ne sait plus où donner de la tête. Mais les Hawks ont de quoi battre ces Spurs dont le but n’est pas de gagner des matchs cette saison. Quant à Victor Wembanyama, même s’il ne joue que 22 ou 24 minutes, on compte sur lui pour fendre la “défense” des Hawks.

Grizzlies – Warriors (0h)

Stephen Curry distribue minimum 6 passes décisives (2,05) : sur les 36 matchs auxquels il a participé depuis le début de saison, Stephen Curry a atteint la barre des 6 passes décisives à 16 reprises, soit 44% du temps. Pour une cote à 2,05 c’est pas tout mal comme probabilité surtout si on prend en compte le fait que Chris Paul est absent et que le Chef aura tendance à plus s’occuper de la distribution comme il l’a fait récemment.

Cavs – Bulls (1h)

Do.Mitchell/D.DeRozan/C.White marquent +74,5 points en cumulé (2,05) : la triplette Donovan Mitchell – DeMar DeRozan – Coby White a suffisamment de punch offensif pour nous offrir un gros total de points ce soir. Le premier tourne à 28 points de moyenne cette saison, le second à 22, tandis que White est à 23 points de moyenne depuis le mois de décembre. Arriveront-ils à atteindre la barre des 75 à trois ? On y croit !

Nets – Heat (1h30)

Les deux équipes marquent moins de 217,5 points en cumulé (2,00) : comme souvent, il y a des incertitudes côté Miami (Jimmy Butler, Kevin Love) ainsi que des absents (Jaime Jaquez Jr.), et en plus le Heat jouera en back-to-back. Les jambes risquent d’être lourdes, l’adresse pourrait donc bien chuter. En face, les Nets sont dans le ventre mou au niveau de la production offensive cette saison, ce qui pourrait nous donner un match pas forcément très prolifique en points.

Raptors – Celtics (1h30)

Jayson Tatum finit meilleur marqueur du match (1,95) : parmi tous les joueurs qui seront sur le parquet ce soir à Toronto, Jayson Tatum est celui qui possède la plus grosse moyenne de points avec 27,4 cette saison. Il est donc favori pour terminer meilleur scoreur, surtout qu’il est sur une grosse dynamique. Son coéquipier Jaylen Brown pourrait en plus manquer la rencontre, augmentant ainsi les responsabilités offensives de Tatum.

Jazz – Pacers (3h)

Victoire du Jazz et moins de 247,5 points marqués en cumulé (2,20) : en plein boom, le Jazz (8 victoires en 9 matchs) a de bonnes chances d’enchaîner face à des Pacers privés de Tyrese Haliburton. Cela fait depuis début décembre qu’Utah n’a pas perdu à la maison. Et si la rencontre oppose deux des attaques les plus prolifiques de la NBA, on ne voit pas les deux équipes atteindre les 248 points en cumulé. L’absence d’Haliburton côté Pacers explique notamment cela, et puis bon 248 ça fait beaucoup quand même.

Lakers – Thunder (4h30)

Le Thunder remporte le premier quart-temps (1,80) : les Lakers sont réputés pour mal entrer dans leurs matchs, et la jeune équipe du Thunder n’aura aucun scrupule pour prendre les commandes de la rencontre. Le premier quart-temps sera pour Oklahoma City !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

