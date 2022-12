On a imaginé la pire fin de carrière possible pour LeBron James…

En ce jour d’anniversaire pour LeBron James, on est obligés de se pencher sur la fin de carrière du King. Deux écoles s’opposent, deux univers se croisent. S’il existe un monde dans lequel tout se passe à merveille pour LeBron, il existe aussi un scénario dans lequel tout part en sucette.

On a regardé dans notre boule de cristal, c’est pas jojo (sans mauvais jeu de mots).

En espérant que le TrashTalk Curse ne soit pas trop puissant, voici la pire fin de carrière possible pour LeBron…

Rob Pelinka est prolongé 8 ans chez les Lakers

Quitte à faire un boulot de merde, autant y aller à fond les ballons.

Grâce à son excellent travail à la tête des Lakers, Rob Pelinka est prolongé dès la fin de saison. Et le président de la franchise ne perd pas de temps, puisque le 1er juillet Robert file une extension max à Russell Westbrook, il laisse partir Austin Reaves au minimum chez les Hornets et il pose un magnifique contrat de 90 millions sur 3 ans à Christian Wood vu que ce dernier a tourné en 37-15 sur les trois dernières semaines de la saison.

Toujours pas écouté, LeBron est obligé de rester à L.A dans les mains d’un tortionnaire lunatique.

Anthony Davis annonce sa retraite avant LeBron

Gros choc sur la planète basket, et en même temps personne n’est étonné.

Après sa 57ème blessure en l’espace d’un trimestre, Anthony Davis n’en peut plus. Les médecins hallucinent lorsqu’ils se rendent compte, après une IRM, qu’AD n’a pas de ligaments autour des genoux mais une matière semblable à du placo. C’est dans la plus grande tristesse qu’Anthony Davis annonce, en mai 2023, qu’il met un terme à sa carrière de basketteur.

NDLR : la demande de Tony Parker pour prendre sa place dans les 75 Greatest est refusée.

Les Pelicans draftent Victor Wembanyama

Les mauvaises nouvelles ne tombent jamais seules à Los Angeles.

Le transfert d’Anthony Davis réalisé il y a quelques années se révèle être un des plus gros carnages sur le long-terme, puisque les Pelicans finissent 1er de la saison régulière et récupèrent le pick de Draft 2023 des Lakers dans la foulée. Manque de chance pour LeBron et les fans de la franchise, les balles de ping-pong envoient le 1st pick à New Orleans. C’est donc une raquette Wemby – Zion qui se pointe 2 fois par an à Los Angeles.

Merci pour la bague de la bulle, on apprécie.

Stephen Curry et les Warriors sont champions NBA 2023

La double peine, alors que LeBron n’a absolument rien demandé.

Steph et les Warriors nous refont le coup de 2022, en réalisant le back-to-back derrière des Playoffs extraordinaires de Stephen Curry. Non seulement le meneur de Golden State dépasse LeBron en nombre de bagues remportées en carrière, mais en plus il fait ça avec la manière : Boston menait 3-0 en finale, avant qu’Andrew Wiggins revienne de blessure et fasse un panini jambon-fromage de Jayson Tatum. Le 0/13 de Marcus Smart à trois-points dans le Game 7 n’a pas aidé non plus.

Le 3-1 lead n’est plus, maintenant c’est le 3-0 lead qui rentre dans les mémoires.

Les ischios jambiers de LeBron ne tiennent plus

Bon, celle-là c’est vraiment dur parce que ça peut arriver dans la réalité.

Avec un kilométrage de zinzin en carrière et dans un match complètement random en début de saison 2023-24, LeBron se refait les ischios. On avait pourtant dit à Mo Wagner d’arrêter de latter les couilles de ses adversaires, mais c’est trop fort pour lui. L’intérieur allemand percute LeBron sur un pauvre ballon perdu d’un match qu’Orlando mène de 25 points (Jonathan Isaac n’a pas joué), grimace sur le visage du King et consternation dans le coaching staff de Los Angeles.

À 100%, le King ne reviendra plus. Les souvenirs du tendon d’Achille de Kobe refont surface.

LeBron signe en Arabie Saoudite pour 2 milliards la saison

Nan, tranquille.

Personne ne serait aussi stupide pour prendre une aussi grosse décision de merde.

Paul George et les Clippers sont champions NBA 2024

Los Angeles devient la ville des Clippers, sale ambiance.

Blessé la majeure partie de la saison 2023-24, LeBron est obligé de regarder Patrick Beverley lancer son émission “1 brique = 1 podcast” pendant que les Clippers ont enfin trouvé leur alchimie. Le run de Playoffs de Paul George est héroïque, Steve Ballmer a arrêté la coke et même Kawhi a accepté de jouer un peu plus qu’un match sur treize. Sous le coaching de Tyronn Lue, l’autre équipe de Los Angeles devient reine de la cité des anges.

Les banderoles jaunes et violettes sont remplacées par du bleu-blanc-rouge. Content quand même pour Nico.

Michael Jordan achète une deuxième franchise, à Las Vegas

Le projet d’expansion de LeBron en propriétaire part en fumée.

Alors qu’il était en pole-position pour s’offrir la franchise de Las Vegas, c’est Michael Jordan qui remporte l’appel d’offre, bien backé par Tom Brady. Sponsorisés par Don Julio, les Las Vegas Don Julio glissent entre les doigts de LeBron qui voulait tellement gérer les Las Vegas Lobos. Dommage, d’autant plus que la prochaine expansion tourne autour de Mexico et le SMPT (le syndicat mexicains des passionnés de tacos) pose un véto sur la demande de LeBron pour irrespect de l’héritage mexicain au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un mardi en plus, quelle connerie.

LeBron ne parvient pas à jouer avec Bronny James

Le plus grand rêve de LeBron part en fumée.

Alors que LeBron et sa famille ont tout fait pour récupérer Bronny James chez les Lakers, Rob Pelinka (prolongé 8 ans) refuse implacablement le transfert proposé par le Thunder, qui a récupéré le fiston à la Draft : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Chet Holmgren et Bronny James contre Thomas Bryant et Carmelo Anthony (oui Melo a fait son retour chez les Lakers). Impossible pour LeBron de signer au Thunder qui plus est en tant qu’agent libre, car Kyrie Irving a instauré un nouveau décret en tant que président de l’Association des Joueurs.

La Fuck LeBron Rule, qui consiste à l’emmerder jusqu’à la fin de sa carrière.

Défaite en finale des Jeux Olympiques 2024 face à la France

Pour son dernier hourra et après être revenu d’une longue blessure, LeBron se plante complètement à Paris.

Totalement verrouillé par Terry Tarpey qui fait un travail monumental en défense, LeBron est obligé de donner la balle à des coéquipiers qui ne sont pas en rythme. Trae Young (2/13) et Bradley Beal (3/16) ne rentrent pas un shoot, tandis que la paire Joel Embiid – Victor Wembanyama fait lever la salle des fêtes de Fleury-Mérogis où le match a lieu, sous demande de la FFBB. Médaille d’agent pour le King, donnée par Rudy Gobert en mains propres.

Le dernier match de LeBron est une défaite en saison régulière

La NBA fait tout un bazar pour le LeBron Day, le 16 avril 2025.

Fanfares, joueurs légendaires, tout le monde est rassemblé au TacoBell Center de Los Angeles pour voir le dernier match en carrière de LeBron. Ce duel face aux Pelicans est serré, et le King a l’occasion de partir sur une dernière action légendaire, un tir de la gagne. Mais sur un système parfaitement dessiné par Doc Rivers pour le libérer, LeBron voit Austin Rivers démarqué dans le corner et lui fait la passe. Le garçon shoote et fait une immense tranche, buzzer final, défaite 96 à 94 contre New Orleans.

LeBron avait pourtant fait le bon choix.