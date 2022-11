On reprend les bonnes habitudes avec une nouvelle émission de l’Addition, un petit programme made in TrashTalk. Deux heures de bonheur ensemble pour parler ballon orange et débattre sur la NBA. Vous n’étiez pas là ? Bah voilà le replay alors.

Ici-même, le lien vers ta chaîne YouTube préférée.

Dans ce nouvel épisode de l’Addition ? Simon débarque avec un menu quatre étoiles. Après avoir présenté les derniers maillots City Edition, on passe par la discussion du all-in : quelles équipes ont tout misé et est-ce que ça a payé ? Ensuite, place aux rookies avec un bilan historique autour de ce que fait Paolo Banchero actuellement avec le Magic. Et enfin, en dessert, une merveille de section en se penchant sur les prénoms complets des joueurs en NBA ! Installez-vous, c’est l’Addition !

Simon et Bastien sur le sofa, Léonce à la prod, avec le peuple autour pour donner son avis car c’est toujours sympa de partager. On fait la bise à ceux qui étaient avec nous en live, et pour les autres on vous dit à la prochaine fois !