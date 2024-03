On en sait plus sur les différents événements entourant la Draft NBA 2024. Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher et les autres peuvent noter sur leur agenda : il faudra être à Chicago durant le mois de mai.

On connaît la date, l’heure, le jour, mais on ne parle pas de l’octogone entre Kaaris et Booba. Les jeunes talents de la prochaine Draft peuvent commencer à réserver leurs billets d’avion. Direction Chicago pour se préparer à la grande cérémonie.

Le G League Elite Camp aura lieu à Chi-Town le 11 et 12 mai, la Loterie NBA s’y tiendra également le 12 mai et dans la foulée, du 12 au 19, ce sera l’heure du NBA Draft Combine. Rien de mieux que la “Windy City” pour ces jeunes hommes qui auront le vent en poupe et voudront inspirer les différents scouts NBA.

On ne sait pas encore qui d’Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün, Melvin Ajinça, Adama Bal ou encore Pacôme Dadiet participeront à ces événements, d’autant plus que les Playoffs du championnat français commenceront le 17 mai prochain. Mais on sait que les différents tests du Draft Combine sont un moyen pour plusieurs talents d’exposer leurs qualités physiques et techniques devant une immense partie de la sphère NBA. Une vraie porte d’entrée vers un rêve de contrat dans la Grande Ligue.

The NBA G League Elite Camp, NBA Draft Lottery and NBA Draft Combine will take place in May in Chicago.

The schedule of pre-draft events ⬇️ pic.twitter.com/yipl5i8TwQ

— NBA Communications (@NBAPR) February 29, 2024

Pour les équipes qui ne disputeront pas les Playoffs NBA cette année, le regard se tourne immédiatement vers la date du 12 mai. C’est lors de la Loterie que se joue une bonne partie de la saison des Pistons, des Wizards ou des Spurs pour ne citer qu’eux. Où est-ce que nos deux Français (Risacher et Sarr), annoncés aux deux premières places de la Draft, vont atterrir l’année prochaine ? Leur destin sera entre les “mains” de quelques balles de ping-pong.

Enfin, on rappelle que la cérémonie de la Draft NBA aura lieu le 26 et 27 juin. Le premier tour se déroulera dans le Barclays Center des Brooklyn Nets, tandis que le deuxième se fera dans les studios d’ESPN à New York. Le rêve ne peut avoir d’autre antre que la ville qui ne dort jamais.

Source texte : NBA Communications