Joel Embiid a honoré son rendez-vous habituel avec les Celtics : 41 points, la victoire des Sixers et un Enes Freedom en PLS

La soirée aurait pu tourner autrement, puisque une… rupture sur un tuyau d’alimentation a failli annuler le match, et puisque par la suite et pendant longtemps, les Celtics auront tenu tête à l’ennemi, et notamment dans… la raquette, secteur d’activité pas vraiment reconnu comme la spécialité des C’s lors des match-ups face à Philly. Mais au final Joel Embiid a fait ce qu’il sait faire le mieux : faire du TD Garden sa maison, faire de la raquette de Boston son paillasson.

Les stats maison de la nouvelle boucherie made in Embiid c’est juste ici

On prend les mêmes et on recommence. Par le passé Joel Embiid a pris la bonne (ça dépend pour qui) habitude de faire de la raquette bostonienne son royaume, et cette nuit n’aura pas enfreint la règle puisque malgré la résistance des Celtics durant trois quarts-temps le pivot des Sixers aura fini par parapher un chef d’œuvre de plus, notamment lors d’une fin de match incroyablement dominée, physiquement ET techniquement. Privé de Robert Williams III et de Al Horford dans l’optique de tenter de faire de l’ombre au Process, Ime Udoka (il a grossi ?) ne pouvait compter que sur Enes Freedom cette nuit et, comme prévu, les 15 points et 11 rebonds de la Statue de la Liberté ne sont ce matin que l’arbre qui cache la forêt. Cette forêt ? Une démo totale du pivot de Philadelphie, tantôt sous le cercle tantôt en pénétration, tantôt en défense tantôt en attaque, avec une nouvelle sortie pleine de panache et de domination terminée par deux step-backs de l’espace nous rappelant que la bête n’est justement pas qu’une bête. La ligne de stats du stre-mon ? 41 points à 14/27 et 12/14 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes, 2 steals, 4 blocks et 27 offres d’achat à Freedom City, on ne change pas une équipe qui gagne.

Mais résumer la victoire des Sixers à la seule performance de Joel Embiid serait réducteur, puisque c’est en fait un vrai Big Three qui aura fait la différence côté Philly. Jojo donc, mais un Jojo bien épaulé cette nuit par un Tobia Harris toujours aussi chirurgical en attaque et par un Seth Curry qui n’en finit plus de jouer les mitraillettes. 92 points sur 108 pour la triplette magique, un Matisse Thybulle en mission sur Jayson Tatum et globalement sur tout le Massachusetts, beaucoup trop au final pour des C’s qui n’auront pu compter suffisamment sur leur franchise player (5/14 et zéro triple inscrit pour Tatum malgré de belles dispositions à la distribution), même si Jaylen Brown pendant longtemps et Payton Pritchard pendant un temps firent espérer le TD Garden avant un money time autant gâché par eux-mêmes que torché par Tonton Joel.

Au final le contenu change mais la note est la même, et elle est toujours aussi salée. Joel Embiid face aux Celtics, vous connaissez la suite.