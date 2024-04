Le résumé de la nuit en NBA : Nikola Jokic (42 points, 16 rebonds) trop fort pour les Spurs

Pas mal de matchs cette nuit, et donc de petites choses à vous raconter ! Victor Wembanyama qui frôle le quadruple-double, Nikola Jokic impérial, les Sixers victorieux pour le retour de Joel Embiid… C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Raptors – Lakers : 111-128 (stats)

Wizards – Bucks : 117-113 (stats)

Sixers – Thunder : 109-105 (stats)

Heat – Knicks : 109-99 (stats)

Wolves – Rockets : 113-106 (stats)

Nuggets – Spurs : 110-105 (stats)

Jazz – Cavaliers : 113-129 (stats)

Kings – Clippers : 109-95 (stats)

Warriors – Mavericks : 104-100 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Soirée chill pour les Lakers, qui ont tranquillement battu les Raptors.

En difficulté malgré 35 points, 15 rebonds et 10 passes de Giannis Antetokounmpo, les Bucks n’ont pas réussi à battre… les Wizards. What the F ?

Pour le retour de Joel Embiid, les Sixers ont vaincu le Thunder. Le MVP en titre a eu l’occasion d’être clutch immédiatement.

Belle victoire du Heat, qui se rapproche du top 6 de l’Est !

Défaite des Rockets à Minneapolis, et les rêves de Play-in en prennent un sacré coup.

Les Spurs ont bataillé jusqu’au bout, et Victor Wembanyama a failli claquer un quadruple-double. Pourtant, c’est l’impérial Nikola Jokic (42 points, 16 rebonds, 6 passes) qui a eu le dernier mot.

Succès des Cavaliers dans l’Utah. Bon, pas trop complexe vu les absents du Jazz.

Les Kings ont dominé les Clippers

Grâce à un Draymond Green très clutch, les Warriors signent un succès important à la maison, contre Dallas.

Les Français de la nuit en NBA

23 points, 15 rebonds, 8 passes, 9 contres pour Victor Wembanyama contre Denver.

12 points, 14 rebonds pour Rudy Gobert contre les Rockets.

7 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre pour Nicolas Batum face au Thunder.

Et en G League

14 points, 22 rebonds et 2 passes pour Olivier Sarr.

14 points, 7 rebonds, 7 passes, et le game winner pour Ousmane Dieng.

Le highlight de la nuit

.@ousmane11_ with the game winner in OT 🥇 pic.twitter.com/CmggrHBfoq

— OKC BLUE (@okcblue) April 3, 2024

DRAYMOND CLUTCH BLOCK. WARRIORS SNAP MAVS 7-GAME WIN STREAK 😲 pic.twitter.com/1x8HwuEPlx

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #24 | Pick #153#NBA pic.twitter.com/BpEKT3O8ou

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 3, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine