Le mois d’avril est là, on y est presque ! Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Raptors – Lakers : 111-128 (stats)

Wizards – Bucks : 117-113 (stats)

Sixers – Thunder : 109-105 (stats)

Heat – Knicks : 109-99 (stats)

Wolves – Rockets : 113-106 (stats)

Nuggets – Spurs : 110-105 (stats)

Jazz – Cavaliers : 113-129 (stats)

Kings – Clippers : 109-95 (stats)

Warriors – Mavericks : 104-100 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Lakers, Warriors, Sixers, Heat, Kings

Lakers en détente à Toronto, Kings en détente chez les Clippers. Deux victoires qui permettent de maintenir le cap, mais étant donné que tout le monde gagne… et bien pas de changement au classement. Les Warriors sont les grands gagnants de la nuit, puisqu’ils ont vaincu les Mavericks et bonifient la défaite de Houston. À l’Est, bonnes victoires du Heat et des Sixers, qui mettent la pression sur Indiana.

Mauvaise opération du jour : Rockets, Knicks

Aie aie aie… Une défaite à Minneapolis, et voilà les Rockets à 3 victoires de retard sur les Warriors ! Il faudra obligatoirement gagner jeudi contre Golden State, pour continuer d’y croire. À l’Est, les Knicks cèdent à nouveau l’avantage du terrain au Magic.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Blazers

1h : Wizards – Lakers

1h30 : Hawks – Pistons

1h30 : Celtics – Thunder

1h30 : Nets – Pacers

2h00 : Bucks – Grizzlies

2h00 : Wolves – Raptors

2h00 : Pelicans – Magic

4h00 : Suns – Cavalier

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Sixers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Sixers

Cavs – Pacers

Magic – Knicks

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Nuggets – Kings, Suns, Lakers ou Warriors

Wolves – Kings ou Suns

Thunder – Pelicans

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Kings – Suns et Lakers – Warriors