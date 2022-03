La course aux Playoffs : même sans Ja Morant, Memphis l’emporte en sifflotant à Indiana

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pacers – Grizzlies : 102-135

Magic – Nets : 108-150

Heat – Pistons : 105-98

Pelicans – Suns : 95-115

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Grizzlies, Heat, Nets : L’opposition n’était pas monstrueuse mais les trois cadors ont tenu leur rang cette nuit. Memphis s’est baladé à Indiana, même sans Ja Morant, et ils peuvent ainsi remettre les Warriors à une victoire derrière. Les Nets se sont reposés sur un Kyrie Irving légendaire face au Magic, dans un massacre peu commun du côté de Disney. Enfin, le Heat a dû s’employer pour se débarrasser de Pistons pourtant privés de Cade Cunningham, merci au banc qui a encore joué les facteurs X. De quoi consolider un peu plus le trône à l’Est.

Mauvaise opération du jour – Pelicans : Il faut bien un perdant pour notre rubrique et le couperet tombe sur les Pels ce matin. On ne va évidemment pas tirer sur NOLA après une défaite à Phoenix, il manquerait plus que ça, mais c’est une occasion manquée de revenir sur les talons des Lakers. Sans Brandon Ingram, la marche était sans doute trop haute mais c’est aussi dans ces moments-là qu’on voit la force d’une équipe. Il y aura d’autres opportunités pour les volatiles.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Cavaliers – Sixers

0h : Wizards – Nuggets

– 0h : Hornets – Hawks

– 0h30 : Nets – Mavs

– 0h30 : Knicks – Blazers

– 1h : Wolves – Lakers

– 1h : Rockets – Suns

1h30 : Spurs – Thunder

– Thunder 2h : Jazz – Bulls

– 3h : Kings – Bucks

– 3h : Warriors – Celtics

– 3h30 : Clippers – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans