Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Washington Wizards !

#Les bons plans annoncés

Depuis le départ de John Wall, c’est tous les ans la même. Le patron, c’est Bradley Beal, et ce n’est pas cette année que ça devrait changer. Un autre devrait néanmoins claquer ses petites soirées à plus de trente points en prenant feu derrière l’arc : Kristaps Porzingis. Arrivé à la trade deadline en février dernier, KP a la meilleure moyenne TTFL du roster actuel sur la saison passée. Derrière, franchement pas grand chose à se mettre sous la dent. Montrezl Harrell, Spencer Dinwiddie et autres Kentavious Caldwell-Pope sont tous partis, et ça laisse quand même un vide au scoring et à la passe derrière les deux leaders, qui ne sera pas comblé par les gentils ùais limités Taj Gibson ou Delon Wright.

#Les carottes redoutées

Bon, on ne va pas se mentir, Kyle Kuzma est une cible assez facile, mais en même temps KL n’a jamais vraiment montré qu’on pouvait compter sur lui day-in, day-out. Il fera toujours le taf au rebond, pétera les scores en attaque de temps en temps, mais ça ne suffira pas toujours pour vous donner raison de l’avoir choisi. Une fois de temps en temps, si Beal et Porzingis sont blessés et qu’il n’y a qu’un seul match ce soir là, pourquoi pas. Mais vous ne viendrez pas dire que c’est de notre faute si vous vous mangez un gros 14. En parlant de Porzingis, là aussi attention. On n’est jamais à l’abri d’un forfait de dernière minute, après la fermeture du deck donc. Allez, une petite mention pour Rui Hachimura, en régression totale la saison dernière, et même si son temps de jeu devrait augmenter, ne comptez pas sur lui et cliquez plutôt sur les mecs cités plus haut.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kristaps Porzingis : 32,4 points

Bradley Beal : 31,4 points

Kyle Kuzma : 26,2 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Wizards, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.