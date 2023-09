La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Charlotte pour vous parler des Hornets !

#Les bons plans annoncés : LaMelo Ball et des (gros) paris

LaMelo Ball représente clairement LE joueur à suivre en TTFL à Charlotte. Rarement décevant, à peine flippant car le gazier se blesse quand même relativement souvent, mais quand il joue LaMelo LaFrance envoie très régulièrement son 23/15 et c’est déjà pas mal. Pas la garantie la plus folle du marché néanmoins, mais tout de même plus safe que ses petits camarades de 2023-24. En effet, on rappelle que la saison passée la deuxième meilleure moyenne TTFL des Frelons appartenait à Mason Plumlee et cette statistique donne clairement envie de se faire sauter le caisson. Cette année on gardera quand même un œil sur la jeunesse locale, Mark Williams dessous et – pourquoi pas – le n°2 de la dernière draft Brandon Miller à l’extérieur. Mais sans grande conviction on ne va pas se mentir.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

LaMelo Ball : 32,1 points

Mason Plumlee : 28,5 points

Terry Rozier : 25,7 points