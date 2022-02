Les highlights du All-Star Game 2022 : les étoiles ont fait le show à Cleveland, amoureux de la défense passez votre chemin

Le All-Star Game est une usine à highlights et on ne saurait la faire rentrer dans un simple Top 10. Du coup, la NBA nous a gentiment sorti une compil’ un peu plus large pour ne rien rater des plus belles actions de la nuit.

Pour attaquer The Best Day of the Week, rien de tel qu’un format large des meilleures dingueries du All-Star Game. Match étoilé oblige, inutile de rêver de défenses étouffantes ou de gros contres dans cette vidéo de 4 minutes mais plutôt des shoots bien ouverts et des boulevards pour claquer des dunks survitaminés. Sans surprise, Steph Curry est très largement présent avec sa pluie de missiles from downtown (et son floater), ainsi que LeBron James avec son shoot de la gagne. Le King s’est aussi offert un concours de tomahawk avec Giannis Antetokounmpo, on vous laissera nous dire lequel est le plus stylé. Si les MVP sont toujours en haut de l’affiche, la jeunesse n’est pas en reste et elle a de la mémoire. Dejounte Murray n’était qu’un gamin durant le prime de Tracy McGrady mais le alley-oop avec la planche a traversé les époques et la star des Spurs n’a pas manqué de nous le rappeler. Chouchou du public, Darius Garland brille avec un tir depuis Castorama alors que Karl-Anthony Towns et Joel Embiid profitent des espaces pour laisser libre cours à leur créativité. Le premier nous sort un reverse dunk tout en décontraction alors que le second opte pour le windmill bien violent. Chacun sa méthode hein !

Pour ceux qui ont raté le All-Star Game 2022, voilà quelques actions pour vous donner une idée de ce que vous avez manqué. Ceux qui aiment la défense n’auront aucun regret mais les amoureux des actions spectaculaires étaient clairement débout cette nuit.